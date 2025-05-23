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桌球世錦賽／遭王楚欽直落四 林昀儒止步8強仍創最佳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。新華社資料照
林昀儒。新華社資料照

我國桌球一哥林昀儒今天在卡達舉行的2025世界桌球錦標賽男單8強賽，遭遇世界排名第2名的中國大陸好手王楚欽，最終以10：12、8：11、8：11、10：12敗下陣來，無緣4強與獎牌，但仍創下個人世錦賽單打最佳成績。

林昀儒今年世錦賽一口氣參與男單、混雙、男雙3項賽事，其中與高承睿合拍的男雙已經在日前晉級到4強，確定銅牌保底，並將在明天出戰世界排名第1名的法國勒布朗兄弟大勒布朗（Alexis Lebrun）／小勒布朗（Felix Lebrun），至於與鄭怡靜搭檔的混雙則是在8強賽止步。

而在男單賽事中，林昀儒今天凌晨則是在16強賽與德國名將法蘭西斯卡（Patrick Franziska）進行7局大戰，最終以4：3險勝挺進到8強賽，繼續改寫個人在世錦賽單打的最佳成績。

不過今天碰上世界排名第2名的王楚欽，林昀儒生涯前11次與之交手只拿下3勝，包括今年亞洲盃4強賽就是不敵王楚欽，而今天開賽後林昀儒一度連得4分，但王楚欽隨即回穩，並在8：10落後時連得4分，以12：10先下一城。

在接下來2局賽事中林昀儒雖然展現極佳韌性，但仍是遭到王楚欽以11：8、11：8拿下，取得3：0聽牌優勢，第4局林昀儒與王楚欽拉鋸到9：9後，王楚欽雖然先拿下一分取得賽末點，但林昀儒也隨即化解，但最終王楚欽仍是在第二個賽末點以12：10成功關門，晉級到4強賽，林昀儒雖然止步8強，但已創下生涯最佳成績。

王楚欽 林昀儒 世錦賽

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