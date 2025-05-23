法網／拍退前世界45名好手 葛藍喬安娜生涯首闖會內賽

即將在25日展開會內賽賽程的法國網球公開賽，今天進行會外賽最後一天賽程，其中我國女將葛藍喬安娜遭遇德國弗里達薩姆（Anna-Lena Friedsam），最終以6：4、7：5勝出，搶下生涯首張大滿貫會內賽門票。

世界排名第177名的葛藍喬安娜，生涯還不曾打進過大滿貫會內賽，不過本周她在法網會外賽一路過關斬將，包括在首輪擊敗瑞士內夫（Celine Naef），拿下生涯在大滿貫會外賽的首勝，第二輪則是拍退年僅19歲的克羅埃西亞馬琴科（Petra Marcinko）。

今天的最終輪賽事，葛藍喬安娜則是碰上世界排名最高曾來到45名、現今排名第284名的弗里達薩姆，在首盤賽事中葛藍喬安娜就率先破發，儘管盤中一度被扳平，但關鍵第9局她再度破發得手，以6：4先下一城。

第二盤葛藍喬安娜則是乘勝追擊在開盤就率先破發，儘管第10局一度取得賽末點遭到對手化解還被破發，但第11局她再度破發得手，最終以7：5勝出，搶下生涯首張大滿貫會內賽門票，也將成為我國史上第7位站上法網女單會內賽舞台的球員。