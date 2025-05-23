禁藥運動會躍躍欲試 防制組織譴責危險不負責任

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中央社／ 洛杉磯22日綜合外電報導
世界反禁藥組織今天譴責明年將在美國拉斯維加斯舉行第一屆「禁藥運動會」（Enhanced Games）的計畫。 路透
世界反禁藥組織今天譴責明年將在美國拉斯維加斯舉行第一屆「禁藥運動會」（Enhanced Games）的計畫。 路透

世界反禁藥組織今天譴責明年將在美國拉斯維加斯舉行第一屆「禁藥運動會」（Enhanced Games）的計畫。這項運動會有著奧運形式的賽事，但運動員可以自由使用提升表現的藥物。

法新社報導，首屆「禁藥運動會」將於2026年5月21日至24日在拉斯維加斯舉行，主辦單位公布比賽日期、地點與形式後， 世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency, WADA）與全球各地類似機構均嚴詞抨擊。

在「禁藥運動會」中，運動員將被允許使用類固醇和生長激素等國際體壇禁用藥物，每項賽事獲勝者將獲得25萬美元獎金，打破世界紀錄的運動員將獲得100萬美元。

「禁藥運動會」創辦人、澳洲企業家迪蘇沙（AronD'Souza）認為，這是測試人體極限的運動會。

迪蘇沙昨天在公布「禁藥運動會」細節時表示：「它正重新打造21世紀的奧運模式。」

世界反禁藥組織今天譴責這項賽事「危險」，擔心這可能會導致世界各地運動員開始嘗試使用非法物質，並可能造成致命後果。

世界反禁藥組織表示，「禁藥運動會』是一個危險且不負責任的概念，「運動員的健康與福祉是組織首要任務」。

美國反禁藥組織（USADA）執行長泰加（TravisTygart）直言：「這是一場危險的小丑表演，將利益置於原則之上。」

禁藥運動會得到一些知名投資者的財務支持，其中包括億萬富翁PayPal創辦人提爾（Peter Thiel），還有保守派風險投資基金1789 Capital，美國總統川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）係此基金的合夥人。

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