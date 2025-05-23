桌球世錦賽／男雙接連不敵「柚香林萌」 陸媒痛批：50年來最差戰績

我國桌球男雙「柚香林萌」林昀儒／高承睿搭檔參加2025年世界桌球錦標賽，昨晚以3比1擊敗中國大陸第3種子林高遠／林詩棟，挺進男雙4強，賽後多家陸媒批評大陸男雙創50年來最差戰績。

林昀儒和高承睿今年首度合拍參加世錦賽，16強賽以3比2擊敗大陸組合梁靖崑／黃友政，昨天8強賽又以3比1戰勝林高遠／林詩棟。據陸媒報導，這是近50年來大陸桌球男雙世錦賽最差戰績，上一次無緣4強，還要追溯至1975年的印度加爾各答世錦賽。

中國大陸賽前普遍被看好奪下5金（男單、男雙、女單、女雙、混雙），賽後大陸網友們紛紛表示，「這就是非要讓林高軟同時上單雙打的惡果」、「不讓王楚欽去雙打才是罪魁禍首」、「林高遠，軟的跟個麵條一樣」、「國乒感覺走下坡了」、「國乒到了最黑暗的時候」。

林詩棟在混雙與蒯曼搭檔，8強賽不敵日本組合大藤沙月／吉村真晴，沒想到男雙又被淘汰。今天稍早在男單16強賽擊敗瑞典謝爾貝里（Anton Kallberg），接下來8強賽要和梁靖崑上演內戰。