大馬羽賽／退丹麥組合 葉宏蔚詹又蓁首闖超級500賽4強

BWF超級500的馬來西亞名人賽，今天展開8強賽程，其中我國混雙搭檔葉宏蔚／詹又蓁遭遇丹麥組合維斯特加德（Mads Vestergaard）／布施（Christine Busch），最終以21：18、21：19勝出，繼去年吉隆坡名人賽（超級100賽）後再度晉級到4強。

去年開始合拍的葉宏蔚／詹又蓁，今年上半年歷經合拍的磨合期後，在日前以地主身分在台北羽球公開賽殺進到8強賽，創下今年合拍的最佳成績，儘管上周在泰國公開賽兩人在首輪就止步，不過本周轉戰超級500等級的馬來西亞名人賽兩人再度打出佳績。

在16強賽拍退地主組合杜頤溈／呂秉坤後，今天8強賽葉宏蔚／詹又蓁則是遭遇丹麥組合維斯特加德／布施，最終僅花35分株就以21：18、21：19直落二取勝，搶下合拍以來首張超級500等級賽事4強門票。

至於我國今天另外一組將出賽的則為女雙許尹鏸／林芝昀，兩人將在8強賽遭遇印尼組合拉哈育（Apriani Rahayu）／費比（Febi Setianingrum），挑戰繼去年在加拿大公開拿下女雙亞軍後，再一次晉級到超級500賽事4強。