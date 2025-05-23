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網球／約克維奇38歲生日 甜蜜復仇晉日內瓦網賽4強

中央社／ 日內瓦22日綜合外電報導
約克維奇獲得生日蛋糕。 美聯社
約克維奇獲得生日蛋糕。 美聯社

塞爾維亞網球名將約克維奇Novak Djokovic）今天克服潮溼的環境，終場6比4、6比4擊敗義大利對手阿納爾迪（Matteo Arnaldi），甜蜜復仇，晉級日內瓦公開賽4強，以勝利之姿慶祝38歲生日。

法新社報導，前世界球王約克維奇（NovakDjokovic）上個月在馬德里網賽出師不利，敗給世界排名第39的阿納爾迪，今天報了一箭之仇。

約克維奇自去年8月贏得奧運金牌後就不曾抱回冠軍，如今在法國網球公開賽前夕將持續尋求ATP單打生涯第100冠。

約克維奇說：「再度打進4強感覺很棒，去年也打4強，希望今年能再上一層樓，這是目標。」

約克維奇接下來將迎戰英國好手諾瑞（Cameron Norrie），爭取24日決賽門票。

約克維奇 Novak Djokovic

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