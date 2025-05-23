桌球世錦賽／林昀儒7局苦戰逆轉勝 晉級男單8強迎戰王楚欽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在卡達舉行的2025桌球世錦賽，今天凌晨上演男單16強賽事，一日三戰的我國一哥林昀儒面對世界排名第14名的德國名將法蘭西斯卡（Patrick Franziska），儘管在比賽前段一度被對手壓制，但最終倒吃甘蔗，以8：11、12：10、12：10、7：11、11：9、7：11、11：4苦戰7局後逆轉勝出，挺進到8強賽。

這次桌球世錦賽一口氣參與男單、男雙、混雙三項賽事的林昀儒，在每天都必須面對至少兩戰考驗的情況下，今天更是一口氣在三項賽事都出賽，其中與高承睿的男雙更是擊敗中國大陸強敵林高遠／林詩棟，晉級到男雙4強賽，確定銅牌保底，也將是我國史上第4面的世錦賽男雙獎牌。

在男雙賽事後，林昀儒短暫休息隨即又在男單登場，進行個人單日的第三戰，並碰上生涯前8次對戰還不曾吞敗過的德國好手法蘭西斯卡，不過在第一局賽事中林昀儒一路屈居下風，並以8：11先丟首局。

第二局開局法蘭西斯卡再度打出9：3攻勢，不過林昀儒狀態也逐漸回穩，靠著一波9：1逆轉戰局，以12：10扳平，第三局他更是乘勝追擊，再以12：10拿下，反取得局數2：1領先。

不過第四局林昀儒在開局打出7：1攻勢後卻遭遇亂流，被對手連得5分後，還因為右腳不適申請傷停，且在暫停過後還是無法擋下法蘭西斯卡攻勢，讓他以一波10：0攻勢拿下該局，將戰局扳平。

在第5局的拉鋸戰中林昀儒即時回穩，在7：9後打出一波4：0，率先取得聽牌優勢，不過第六局法蘭西斯卡又在開局打出5：0強攻，並以11：7將比賽帶入搶七決勝局，最終林昀儒則是頂住壓力，以11：4拿下單日第二勝，並將在8強賽遭遇大陸好手王楚欽；至於我國一姊鄭怡靜則是在女單16強賽遭到日本名將伊藤美誠以直落四橫掃出局，無緣8強賽。

王楚欽 林昀儒 世錦賽

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