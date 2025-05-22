桌球世錦賽／史上第3組 林昀儒高承睿男雙晉4強銅牌保底

2025世界桌球錦標賽男雙8強賽，我國組合「柚香林萌」林昀儒／高承睿，今天遭遇世界排名第7名的中國大陸組合林高遠／林詩棟，在前兩局率先拿下後，儘管第三局被對手扳回一城，但最終「柚香林萌」組合仍是以11：5、11：9、5：11、11：8勝出，挺進到4強賽，也確定拿下我國史上第4面世錦賽男雙獎牌。

男雙世界排名第11名的林昀儒／高承睿，今年首度合拍參與世錦賽就一路晉級，包括在16強賽3：2擊敗大陸組合梁靖崑／黃友政，今天8強賽則是碰上實力同樣堅強的林高遠／林詩棟。

在首局賽事中，林昀儒／高承睿就打出絕佳開局，一度取得9：3領先，儘管隨後林高遠／林詩棟連追2分，但林昀儒／高承睿仍是頂住壓力，以11：5先下一城，第二局雙方則是打出激烈拉鋸戰，但林昀儒／高承睿仍是以11：9拿下，率先取得聽牌優勢。

第三局雖然林高遠／林詩棟以11：5扳回一城，但第四局，林昀儒／高承睿在開局一度落後的情況下，於局末拉開差距，以11：8勝出，林昀儒／高承睿在闖進4強後，也確定銅牌保底，成為我國史上第三組在世錦賽男雙奪牌的組合，過去蔣澎龍／張雁書曾兩度拿下銅牌，至於莊智淵／陳建安則是在2013年拿下金牌。