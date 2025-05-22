體育署深耕校園運動防護 保障基層選手安全

體育署自102學年度推「補助高級中等學校進用運動防護人員計畫」，並在今天舉行成果發表會，透過設置7大區域輔導中心，建構完善的校園運動防護體系，以保障基層運動員安全。

運動防護計畫推動初期，全台僅4間高中學校參與試辦，至113學年度已擴展至180間，並核定補助183位運動防護員進入校園協助基層運動選手，建立完整的體育人才照護機制，使運動防護觀念深植於基層學生運動員群體。

體育署副署長房瑞文今天在記者會上表示，計畫不僅輔導學校建立運動防護機制、提供運動防護人員媒合服務，也強調區域醫療資源整合的重要性。

房瑞文強調，全國已有219間醫療院所加入「綠色通道」醫療網絡，提供運動員快速診療與傷後復健服務；10年來每年平均有1.5萬名基層運動員，可以受惠這項醫療服務資源。

計畫以區域輔導的概念，結合國內具有運動防護、醫學專業的大專院校成立7大區域輔導中心，包括台灣大學（北北基區）、輔仁大學（新北區）、國立體育大學（桃竹苗區）、中國醫藥大學（中彰投區）、成功大學（雲嘉南區）、高雄醫學大學（高東屏區）及慈濟大學（宜花區）。

北市松山高中游泳隊教練柯杰甫表示，游泳項目對防護支援需求較高，賽前賽後皆需要專業防護員協助調整選手肌肉狀況；防護員鄭仲翔提到，透過長期觀察選手狀態，於賽前預防性處理及比賽期間即時放鬆肌肉，讓選手能專注迎戰。