桌球世錦賽／不敵南韓強敵 鄭怡靜林昀儒8強止步

在卡達舉行的2025世界桌球錦標賽今天展開混雙8強賽，我國組合鄭怡靜／林昀儒今天遭遇世界排名第2名的南韓組合申裕斌／林鐘勳，最終以9：11、9：11、11：6、11：7、9：11敗下陣來，無緣4強。

曾攜手在東京奧運以及2021年世錦賽拿下混雙銅牌的鄭怡靜／林昀儒，今年再度合拍挑戰世錦賽，並且在前三輪賽事中一路過關斬將，包括16強賽拍退南韓組合吳晙誠／金娜英，晉級到8強賽。

不過今天面對世界混雙排名第2名的另外一組南韓組合申裕斌／林鐘勳，雙方則是展開拉鋸戰，在前兩局都被對手以11：9拿下後，鄭怡靜／林昀儒在3、4局展開反撲，以11：6、11：7扳平戰局。

決勝局鄭怡靜／林昀開賽後還一度取得4：1領先，不過接下來卻遭到申裕斌／林鐘勳打出6：0攻勢反超，最終也以9：11敗下陣來，止步於8強。

而林昀儒在混雙止步於8強無緣奪牌後，今天還將在男雙與男單賽事登場，其中與高承睿合拍的男雙，將在8強賽強碰世界排名第7名的中國大陸組合林高遠／林詩棟，至於男單賽事則將在16強賽碰上世界排名第14名的德國名將法蘭西斯卡（Patrick Franziska），至於鄭怡靜則將在女單16強面對世界排名第9名的日本名將伊藤美誠。