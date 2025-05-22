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足球／拿超音波照勒索南韓一哥孫興慜 男女遭逮捕後下場曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
孫興慜。 路透
孫興慜。 路透

近日有對男女拿胎兒超音波照，勒索南韓足球一哥孫興慜。警方逮捕該對男女後，已於今天上午移交檢方偵辦。

據《韓聯社》報導，南韓首爾江南警察署22日早上8點，以涉及勒索未遂等罪嫌為由，將20多歲梁姓女子和40多歲龍姓男子，移送首爾中央地方檢察廳。

梁姓女子2024年6月向孫興慜發送胎兒超音波照，聲稱與孫興慜交往後發生關係並懷孕，要求孫興慜支付3000萬韓元封口費，否則就公開懷孕事實。龍姓男子則是與梁姓女子交往後，得知梁女勒索孫興慜，因此試圖接近孫興慜，並索討7000萬韓元封口費。

韓警先前證實女方有懷過孩子，已經墮胎，孫興慜是否和胎兒有親子關係尚待釐清。孫興慜經紀方堅稱小孩不是孫興慜的，當初因為擔憂會影響到孫興慜，才選擇先給錢息事寧人。本月7日孫興慜前往江南警察署提告，14日晚間警方逮捕梁女和龍男，並向法院聲請拘留。

孫興慜。 路透
孫興慜。 路透

孫興慜效力的熱刺隊在當地時間周三，奪下本季歐霸盃冠軍，這是隊史暌違17年的冠軍，也是孫興慜職業生涯首座冠軍。

本季開打前孫興慜曾說希望成為「熱刺傳奇」，當時他還自認不夠格，奪冠後他受訪時直呼，「說我是傳奇吧，為什麼不？就今天一天！」

孫興慜接著說，「17年來都沒人做到，我們今天做到了，和這群超棒的球員一起，我想今天我可以說，我是這家俱樂部的傳奇。我太開心了，這是我一直夢想的時刻，今天夢想成真，我現在是世界上最快樂的人。」

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