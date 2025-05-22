世壯運／擊劍打敗跆拳道金牌女神 神秘女「刺客」竟是調查官

曾2度在奧運跆拳道示範賽奪金、號稱「初代跆拳道女神」的陳怡安，本月20日出賽2025雙北世壯運擊劍女子銳劍（50+）項目，以1比10不敵台灣選手葉洵佩，

這名擊敗陳怡安的「刺客」來頭不小，她是調查局國內安全調查處情報編審，負責分析過濾敏感政經情資，重要性不可言喻，實力堅強的她最後殺入準決賽，拿下銅牌。

葉洵佩是調查班42期，最早分發台北市調查處「財經組」（現更名為政經站），長期擔任國會聯絡，外勤據點資歷豐富，她也是調查班59期的輔導員，現任職國內安全調查處。她是調查局少數玩西洋劍的高手，儘管已邁入中年，但體能保持相當不錯，此次技壓一籌擊敗陳怡安，令許多調查官感到敬佩。

陳怡安在1988年漢城、1992年巴塞隆納連霸跆拳道金牌，退役後投入家庭，曾自創品牌做手工皂。5年前她因朋友力邀接觸擊劍，後來因新冠疫情停擺，直到這次世壯運再披戰袍，跨界報名挑戰「擊劍」，並開始長達半年的密集訓練，每周兩次請教練一對一訓練對打。