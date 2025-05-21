桌球世錦賽／拍退38歲奧地利老將 林昀儒晉級16強

我國桌球一哥林昀儒今天在卡達舉行的桌球世錦賽男單32強賽中，遭遇世界排名第113名的38歲奧地利老將哈貝索恩（Daniel Habesohn），最終以11：8、11：8、11：8、12：10勝出，挺進到16強賽。

這次世錦賽在單打、男雙、混雙三頭進擊的林昀儒，在混雙與鄭怡靜攜手晉級8強後，今天凌晨的男雙更是與高承睿攜手以3：2擊敗中國大陸強敵梁靖崑／黃友政，晉級到8強賽。

而今天晚間林昀儒則是在男單32強賽遭遇世界排名第113名的38歲奧地利老將哈貝索恩，也是雙方生涯的首度對決，不過林昀儒在今天的對戰過程幾乎一路佔有優勢，儘管第四局一度落後，但最終仍是頂住壓力，以12：10成功關門，晉級到16強賽後，林昀儒則將對上世界排名第14名的德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska）。