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桌球世錦賽／拍退38歲奧地利老將 林昀儒晉級16強
我國桌球一哥林昀儒今天在卡達舉行的桌球世錦賽男單32強賽中，遭遇世界排名第113名的38歲奧地利老將哈貝索恩（Daniel Habesohn），最終以11：8、11：8、11：8、12：10勝出，挺進到16強賽。
這次世錦賽在單打、男雙、混雙三頭進擊的林昀儒，在混雙與鄭怡靜攜手晉級8強後，今天凌晨的男雙更是與高承睿攜手以3：2擊敗中國大陸強敵梁靖崑／黃友政，晉級到8強賽。
而今天晚間林昀儒則是在男單32強賽遭遇世界排名第113名的38歲奧地利老將哈貝索恩，也是雙方生涯的首度對決，不過林昀儒在今天的對戰過程幾乎一路佔有優勢，儘管第四局一度落後，但最終仍是頂住壓力，以12：10成功關門，晉級到16強賽後，林昀儒則將對上世界排名第14名的德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska）。
#世界卓球2025ドーハ— 卓球レポート (@takurepo) May 21, 2025
▼男子シングルス3回戦
林昀儒（中華台北） 8,8,8,10 D.ハーベゾーン（オーストリア）
左右によく動いて前陣両ハンドの鋭い連続攻撃を徹底した林昀儒がストレートでハーベゾーンに打ち勝って4回戦進出です。#世界卓球 #WTTC2025 #卓球レポート #バタフライ pic.twitter.com/JgFSvxIA5p
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