快訊

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

日Sukiya牛丼店又見惡搞！少女「對嘴狂飲」公用茶壺 最新下場曝光

網球／與墨瑞合作失敗分道揚鑣 約克維奇找老搭檔進教練團　

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

塞爾維亞網球名將約克維奇Novak Djokovic）宣布前雙打搭檔韋米奇（Dusan Vemic）將擔任他的教練，一同出戰本周日內瓦公開賽及法國網球公開賽。

約克維奇去年11月邀請英國名將墨瑞（Andy Murray）加入教練團，但今年卻一冠難求，日前約帥也宣布與墨瑞結束合作關係，「他對比賽的理解非常卓越，但說實話，我們並未達到預期的成果，有時合作會成功，有時不會，我們嘗試過了。」

約克維奇在日內瓦公開賽賽前記者會宣布，日內瓦到法網會由韋米奇及原助教博斯尼亞科維奇（Boris Bosnjakovic）一起執教，「之後會怎樣，我還沒急著決定，也不確定身邊是否會有其他教練，現在跟他們一起感覺很不錯。」

韋米奇曾與約克維奇搭檔出戰雙打，也曾是他教練團的一員。約克維奇決定在法網前參戰ATP250等級的日內瓦公開賽，首輪對手是匈牙利弗索維斯（Marton Fucsovics），約帥目標奪下生涯第100座ATP單打冠軍。

約克維奇 Novak Djokovic

相關新聞

影／世壯運印度選手鞋破求助警 穿新鞋獲銀牌開心返派出所致謝

2025世界壯年運動會上周末開幕，日前1名參加競走比賽的45歲印度選手Kunchu熱身時運動鞋破損，焦急來到海山分局海山...

網球／與墨瑞合作失敗分道揚鑣 約克維奇找老搭檔進教練團　

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）宣布前雙打搭檔韋米奇（Dusan Vemic）將擔任他的教練，一同出戰本周日內瓦公開賽及法國網球公開賽。 約克維奇去年11月邀請英國名將墨

桌球／林昀儒鏖戰53分鐘獲勝 晉世錦賽32強

「國民金孫」台灣男子桌球好手林昀儒今天在世界桌球錦標賽男單64強，以12比10、5比11、13比11、11比7、6比11...

桌球／台灣一姐鄭怡靜手感佳 世錦賽女單晉32強

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽女單64強，以11比3、11比7、11比6、6比11、11比5擊敗印...

網球／四維膠帶盃 小六組廖沛亞、徐可倢稱王封后

第59屆四維膠帶盃學童網球錦標賽今（20）日圓滿落幕，最後一天賽程進行3場單打冠軍戰，其中屏東縣潮昇國小包辦了六年級男、女冠軍，不過總積分排行榜還是落居第3，只能目送台北市強權中山國小登頂、繼續推進2

桌球／林昀儒鄭怡靜再過一關 世錦賽混雙挺進8強

在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽，台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天在16強以11比4、11比7、6比11、11比9擊敗韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。