網球／與墨瑞合作失敗分道揚鑣 約克維奇找老搭檔進教練團　

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）宣布前雙打搭檔韋米奇（Dusan Vemic）將擔任他的教練，一同出戰本周日內瓦公開賽及法國網球公開賽。

約克維奇去年11月邀請英國名將墨瑞（Andy Murray）加入教練團，但今年卻一冠難求，日前約帥也宣布與墨瑞結束合作關係，「他對比賽的理解非常卓越，但說實話，我們並未達到預期的成果，有時合作會成功，有時不會，我們嘗試過了。」

約克維奇在日內瓦公開賽賽前記者會宣布，日內瓦到法網會由韋米奇及原助教博斯尼亞科維奇（Boris Bosnjakovic）一起執教，「之後會怎樣，我還沒急著決定，也不確定身邊是否會有其他教練，現在跟他們一起感覺很不錯。」

韋米奇曾與約克維奇搭檔出戰雙打，也曾是他教練團的一員。約克維奇決定在法網前參戰ATP250等級的日內瓦公開賽，首輪對手是匈牙利弗索維斯（Marton Fucsovics），約帥目標奪下生涯第100座ATP單打冠軍。