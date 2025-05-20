桌球／林昀儒鏖戰53分鐘獲勝 晉世錦賽32強
「國民金孫」台灣男子桌球好手林昀儒今天在世界桌球錦標賽男單64強，以12比10、5比11、13比11、11比7、6比11、11比7，鏖戰53分鐘才擊敗克羅埃西亞選手普卡爾，如願挺進32強。
世界排名第12的林昀儒，賽前生涯對戰世界排名第36的克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），有著4勝0負的交手絕對優勢。
只不過今天開打戰況有些膠著，普卡爾怪異的發球節奏和動作，讓林昀儒在前3局雖然拿下2局，但都是打到Deuce（丟士）之後才辛苦獲勝，
幸好後3局林昀儒稍稍回穩，第4局開賽就取得領先，並在8比7領先時，靠著連續3拍反手擰球如願拿下，成功取得聽牌優勢。
第5局林昀儒在2比2平手時，又被對手一波攻勢帶走；幸好第6局在經過前段3次平手拉鋸後，逐漸掌握優勢，並出現一記幸運擦邊球，讓林昀儒在耗時53分鐘後獲勝。
原本根據籤表，林昀儒預計32強對手應該是德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），不過奧恰洛夫在首輪就宣布因傷退賽，由38歲奧地利對手哈貝索恩（Daniel Habesohn）晉級，而他就這樣一路打到32強，將是生涯首度和林昀儒交手。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言