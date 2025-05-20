桌球／台灣一姐鄭怡靜手感佳 世錦賽女單晉32強

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽女單64強，以11比3、11比7、11比6、6比11、11比5擊敗印度的席塔蕾，順利挺進32強。

現年33歲、世界排名第11的鄭怡靜，生涯首度對上22歲、世界排名第88的席塔蕾（Diya Chitale）。

儘管是首度對決，但鄭怡靜首局開打就掌握節奏，不論是近台或半出台的處理球都相當到位，很快收下首局。

第2、3局戰況都如出一轍，鄭怡靜這2局都是開打後就先取得至少5分領先優勢，也沒給對手追近的機會，很快就連拿3局取得聽牌優勢。

第4局鄭怡靜專注度稍微跑掉，出現較多攻擊失誤，讓對手扳回一局；不過來到第5局，鄭怡靜沒再重蹈覆轍，開賽連得7分提前鎖定勝利。

晉級32強的鄭怡靜，接下來的對手將是中國轉籍加拿大的張墨；鄭怡靜生涯對36歲的張墨，有著4勝1敗的對戰優勢，且是近期4連勝。

教練鄭佳奇今天告訴中央社記者，大會一天至少3戰的賽程安排確實對選手體能是很大的考驗，但既然大家標準都一樣，就只能努力去調適，並在每一場賽事打完後就盡快恢復、治療。