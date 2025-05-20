快訊

「台灣第一美腿」消失半年原因曝…罹癌化療6次 體重爆增近20公斤

台南玉井汽車暴衝奪命 夫妻遭撞「天人永隔」…駕駛稱當下癲癇發作

黃仁勳演說中最大亮點！為客戶需求推出「1產品」 大摩等多家外資唱旺

桌球／台灣一姐鄭怡靜手感佳 世錦賽女單晉32強

中央社／ 台北20日電
鄭怡靜。新華社
鄭怡靜。新華社

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽女單64強，以11比3、11比7、11比6、6比11、11比5擊敗印度的席塔蕾，順利挺進32強。

現年33歲、世界排名第11的鄭怡靜，生涯首度對上22歲、世界排名第88的席塔蕾（Diya Chitale）。

儘管是首度對決，但鄭怡靜首局開打就掌握節奏，不論是近台或半出台的處理球都相當到位，很快收下首局。

第2、3局戰況都如出一轍，鄭怡靜這2局都是開打後就先取得至少5分領先優勢，也沒給對手追近的機會，很快就連拿3局取得聽牌優勢。

第4局鄭怡靜專注度稍微跑掉，出現較多攻擊失誤，讓對手扳回一局；不過來到第5局，鄭怡靜沒再重蹈覆轍，開賽連得7分提前鎖定勝利。

晉級32強的鄭怡靜，接下來的對手將是中國轉籍加拿大的張墨；鄭怡靜生涯對36歲的張墨，有著4勝1敗的對戰優勢，且是近期4連勝。

教練鄭佳奇今天告訴中央社記者，大會一天至少3戰的賽程安排確實對選手體能是很大的考驗，但既然大家標準都一樣，就只能努力去調適，並在每一場賽事打完後就盡快恢復、治療。

鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／林昀儒鄭怡靜再過一關 世錦賽混雙挺進8強

桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉勝 晉世錦賽混雙16強

桌球世錦賽／林昀儒男單、混雙闖頭關

桌球世錦賽／台灣一姐鄭怡靜直落4晉級64強

相關新聞

桌球／台灣一姐鄭怡靜手感佳 世錦賽女單晉32強

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽女單64強，以11比3、11比7、11比6、6比11、11比5擊敗印...

網球／四維膠帶盃 小六組廖沛亞、徐可倢稱王封后

第59屆四維膠帶盃學童網球錦標賽今（20）日圓滿落幕，最後一天賽程進行3場單打冠軍戰，其中屏東縣潮昇國小包辦了六年級男、女冠軍，不過總積分排行榜還是落居第3，只能目送台北市強權中山國小登頂、繼續推進2

桌球／林昀儒鄭怡靜再過一關 世錦賽混雙挺進8強

在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽，台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天在16強以11比4、11比7、6比11、11比9擊敗韓...

TPVL／傾聽觀眾聲音 職排元年賽季正式採行落地得分制

台灣職業排球聯盟（TPVL）賽務決策委員會決議後，正式對外宣布，聯盟元年賽季將正式採用「2025- 2028FIVB 國...

桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉勝 晉世錦賽混雙16強

在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽，台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天在32強以9比11、11比6、11比6、11比4擊敗瑞...

高球／PGA錦標賽最終回 俞俊安首度參賽並列第50名

美巡賽年度第2場4大賽PGA錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓4博蒂、吞4柏忌繳出平標準的71桿，以4天高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。