網球／四維膠帶盃 小六組廖沛亞、徐可倢稱王封后

第59屆四維膠帶盃學童網球錦標賽今（20）日圓滿落幕，最後一天賽程進行3場單打冠軍戰，其中屏東縣潮昇國小包辦了六年級男、女冠軍，不過總積分排行榜還是落居第3，只能目送台北市強權中山國小登頂、繼續推進20連霸的王朝，基隆市東信國小則在五年級女生封后加持下排名第2。

屏東縣潮昇國小成為最終日的大贏家，壓軸登場的六年級男生爭霸戰，臺灣、瑞典混血的廖沛亞以6：2、6：4力退臺北市中山國小鄭凱熙，然而場邊的他卻發生爆笑插曲，原本一直以為可以帶著個人第7冠畢業，後來被糾正多算了1冠，只好帶著哀嚎的語氣說，「我才6個而已喔。」

廖沛亞今天首盤打得順風順水，卻在第2盤陷入拉鋸，「我回球打太短，讓對方往我兩邊的近身掃，後來趕快調整，主動打深一點。」關鍵的第9局，他多次化解鄭凱熙的局點，最後成功破發，才奠定了直落二的勝基，「他是左手發球，所以比較難接，不好去攻擊。」

「棄足從網」的廖沛亞相當滿意國小階段的進步，尤其對單手正拍最有自信，他還透露自己會模仿塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），像是發球時的拋球，和救球時的硬地滑步，都做得有模有樣，「因為他就很強。」

六年級女生冠軍徐可倢締造8連霸風光畢業。四維體育推廣教育基金會提供

而在六年級女生冠軍戰，同樣來自屏東縣潮昇國小的徐可倢勢不可擋，以6：2、6：2擒拿臺北市中山國小紀孟彤，帶著8連霸風光畢業，值得一提的是她在這段偉業當中一盤未失。

「完美的句點。」徐可倢直說在四維盃留下了難忘的回憶，一年級追隨姊姊腳步接觸網球的她，二年級開始參戰，歷經了2場打包和季軍的初試啼聲，之後開啟完全統治時期，她回憶印象最深刻的包含三年級上學期的第1冠，當時就是擊敗紀孟彤封后，「那次我沒想到會拿冠軍。」

事實上徐可倢這8冠當中，有5次亞軍都是送給紀孟彤，就連今天調整未達最佳，也能打起來游刃有餘，「今天比較常在底線抽球，狀態沒有很好。」因為欣賞義大利球王辛納（Jannik Sinner）的攻擊型球風，平時她也常到網前出擊，例如昨天4強賽對上高雄市光武國小朱芸緹就靠著頻繁壓迫奏效。

邱歆喬跨級打怪拿下五年級女生單打冠軍。四維體育推廣教育基金會提供

五年級女生組則上演一場精彩的3盤大戰，「越級打怪」的基隆市東信國小四年級小將邱歆喬後來居上，不只度過首盤失守的低谷，決勝盤搶10也克服了1：5的落後，最終以2：6、6：3、10：6，逆轉尋求衛冕的「小謝淑薇」黃歆甯，成為賽史主動跳級並奪下冠軍的第一人。

重演上屆冠軍戰的「雙歆對決」，邱歆喬這次沒有再淚灑球場，儘管開賽因熱機慢被壓著打，第2盤開始以攻為守找回自身優勢，頻頻運用球速取分，最後在互破大戰中連取最後3局扳平盤數，「落後也不會緊張，在場上照教練教的去做，大力灌！」前次第3盤以9：11輸球，邱歆喬今天不想再惜敗，1：5之後及時甦醒，先追成6：6平手，再連下4分封關收勝，「贏了很開心，感覺像飛上天。」

過去邱歆喬和黃歆甯交手了4次，2次輸球剛好都是在四維盃，今天總算扳回一城，她透露先前的對戰經驗打出心得，「對方不管正拍、反拍，5顆有4顆對角。」雖然跑動並非自身強項，但平時在教練指導下訓練有素，所以腳程足以應付。

身高162公分的邱歆喬雖然身形單薄，體重只有40公斤，但力量出色，是她在場上的最佳武器。教練李孟樺補充說道，今天的作戰策略單純，只求能攻擊時盡量得分，「因為黃歆甯變換能力很強，所以一找到機會就要發力攻擊，早點壓迫回去製造她的壓力。」就讀高雄市陽明國小的黃歆甯正是我國大滿貫金牌國手謝淑薇的姪女，不只外型、個頭相像，打起來球風也高度相似，今天更在比賽中秀一手過網急墜「鬼之切球」招牌，引起現場觀眾一陣驚呼。

「小謝淑薇」黃歆甯衛冕失利收下五年級女生亞軍

邱歆喬（左）擊敗黃歆甯（右）奪得五年級女生冠軍。四維體育推廣教育基金會提供