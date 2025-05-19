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桌球／林昀儒鄭怡靜逆轉勝 晉世錦賽混雙16強

中央社／ 台北19日電
林昀儒(左)與鄭怡靜。新華社(資料照)
林昀儒(左)與鄭怡靜。新華社(資料照)

在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽，台灣「黃金混雙」林昀儒鄭怡靜今天在32強以9比11、11比6、11比6、11比4擊敗瑞典組合卡森、凱爾伯，逆轉挺進16強。

曾在東京奧運替台灣摘下1面桌球混雙銅牌的林昀儒、鄭怡靜，在拆夥將近3年後，再度於今年世錦賽合拍，首輪先以直落3輕取哈薩克組合，今天32強則強碰混雙世界排名第6的卡森（Kristian Karlsson）、凱爾伯（Christina Kallberg）。

雙方首度交手，第1局試探意味濃厚，不但節奏很慢，也大多在前4拍就得分，雙方9比9的時候，瑞典組合先靠卡森側身正手殺球搶分，隨後鄭怡靜回球時掛網，先以9比11讓出。

進入第2局後，台灣「黃金混雙」已找回當初合作的默契和手感，開賽就是7比1領先，儘管中間被連得4分，但接著再靠4比1攻勢收下第2局。

第3局雙方又陷入拉鋸戰，不過在6比6平手時，台灣組合靠著鄭怡靜連續3板的主動進攻，直接連得5分搶下，並取得聽牌優勢。

已經打出氣勢的林昀儒和鄭怡靜，第4局開打就是7比1攻勢，其中有2分分別是擦網和擦邊的幸運球，儘管瑞典組合勉強要回3分，但最終在凱爾伯擋不住林昀儒的招牌擰球下，台灣組合順利以11比4收下比賽勝利。

賽後林昀儒接受大會訪問表示，其實每一局都不太好打，比分都咬很緊，雖然首局輸了，「但我們就是1分、1分打，照著戰術執行。」

鄭怡靜則笑說：「很開心可以再次和林昀儒搭檔，我也很期待今年世錦賽會擦出什麼新的火花。」

在過往世錦賽混雙成績，台灣分別在1997年由蔣澎龍、陳靜獲得銅牌，2017年陳建安、鄭怡靜獲得銀牌，以及2021年林昀儒、鄭怡靜獲得銅牌。

鄭怡靜 林昀儒 世錦賽

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