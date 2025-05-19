網球／四維膠帶盃 小五蔡承恩男單無懸念登頂寫8冠王

第59屆四維膠帶盃學童網球錦標賽在19日進行五年級男單組決賽，臺北市中山國小的蔡承恩和吳謙立，連續4屆在冠軍戰對決，身高多了20公分的蔡承恩，在技術上也展現超齡身手，最終以6：1、6：0，直落兩盤贏球，締造個人的8連霸。

160公分的蔡承恩在開賽的第一個發球局就遭破發，之後連保帶破連下12局帶走勝利，他坦言剛上場時有些緊張，沒在狀態內導致雙發失誤，「因為今天有現場賽事轉播，雖然不是第一次打轉播的比賽，但這次比較大陣仗。」

蔡承恩五年級男生單打冠軍，締造個人8連霸。四維體育推廣教育基金會提供

為了重新調整手感，蔡承恩刻意放慢節奏，「先不要打那麽快，讓對方不舒服就好，後面狀況好了再加速。」等到熱機完成後，就不再對同班同學手下留情，他直言往吳謙立的弱點打，猛攻左手反拍。

吳謙立因為右手肌肉發炎，從原本的雙手反拍改成單手反拍，其實他不只帶傷上陣，還是帶病出賽，開打第一天就被傳染感冒，只能邊咳邊揮拍，也影響到體力，「今天打起來手感不好，一直雙發失誤，也被壓著打，蔡承恩的球又快又準，只要我一打高就被進攻。」

吳謙立因傷改打單手反拍。四維體育推廣教育基金會提供

蔡承恩最欣賞的網球選手是塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），一年級接觸網球的他，從二年級開始參加四維盃就戰無不勝，已經連續掃走8屆冠軍，「今天贏球很開心，希望能一路冠軍到國小畢業，目標10連霸。」但在這之前，他許願能先在今年越級打怪，拿到14歲A級冠軍，這意謂著有可能要擊敗國二的親哥蔡睿恩，「平時我們打都有輸有贏。」

明天最後一天賽程將進行六年級男、女生以及五年級女生的個人決賽，其中六年級男單是唯一無緣衛冕的組別，因為臺北市大直國小白宇哲在上屆4強賽阻斷了屏東縣潮昇國小廖沛亞的連霸之路後，這次遭到對手以牙還牙，今天4強賽的互破大戰以4：6、5：7繳械。

臺灣、瑞典混血的廖沛亞擁有177公分的身高優勢，他說此役抱著一定要贏回來的心態積極進攻，如今距離個人的第7座冠軍只剩下一步之遙，「看到對方回球變短了就直接上網。」原本網球、足球雙棲的他，在考量未來發展後，決定和擔任足球教練的爸爸走上不同道路，不過也坦言平時還是會關注足球賽事，最常看的是英超的紐卡索聯隊，因為有他喜歡的瑞典籍前鋒伊沙克（Alexander Isak）。

擁有超過30年歷史的四維盃是臺灣網球好手的搖籃，高達百分之99的國手，網壇生涯都曾從這裡起步，今年賽會擴大舉辦，首度加入現場轉播，四維體育推廣教育基金會董事長楊蔚萌表示，其實這件事規劃已久，終於在申請通過教育部經費後得以實現，「希望社會大眾能透過轉播，從我們這裡面看到未來之星，提升選手的曝光度，假如沒有足夠關注，有些人在國、高中就因沒有資源斷了發展。」如果熱度、成效可見，往後有望在四維菁英盃也投入轉播資源。