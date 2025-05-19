高球／PGA錦標賽最終回 俞俊安首度參賽並列第50名

美巡賽年度第2場4大賽PGA錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓4博蒂、吞4柏忌繳出平標準的71桿，以4天高於標準4桿的288桿、並列第50名完賽。

PGA錦標賽在美國北卡羅來納州夏洛特的鵪鶉窩高爾夫俱樂部（Quail Hollow Club）進行4回合、72洞比桿賽，俞俊安生涯首度參賽，獲得並列第50名，進帳4萬674美元（約新台幣123萬元）。

俞俊安今天從第1洞出發，結果一下場就吞柏忌，幸好第2洞立刻抓博蒂回補，只可惜在第7洞第2桿擊球下水又吞下1次柏忌。

轉場後俞俊安稍微回穩，第10至15洞之間就抓了3博蒂，排名也重新爬升，只可惜收尾的第17、18洞又吞柏忌，一整天下來打了平標準桿。

根據美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）官網數據統計，俞俊安在最終回合開球上球道率35.7%、標準桿上果嶺率38.8%都是4回合最低，沒想到總排名還比第3回合上升10名。

世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）以4天低於標準11桿的273桿，拿下生涯首座PGA錦標賽金盃，他賽後受訪表示，「很開心也很感謝，過去這一週是我生涯最辛苦奮戰的時候，這是非常有挑戰性的事情。」

1年前的今天，舍夫勒在前往PGA錦標賽的路上，因違反交通規定遭到上銬帶回警局；沒想到1年後的今天如願奪冠。