快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

高球／PGA錦標賽最終回 俞俊安首度參賽並列第50名

中央社／ 台北19日電
俞俊安。 法新社
俞俊安。 法新社

美巡賽年度第2場4大賽PGA錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓4博蒂、吞4柏忌繳出平標準的71桿，以4天高於標準4桿的288桿、並列第50名完賽。

PGA錦標賽在美國北卡羅來納州夏洛特的鵪鶉窩高爾夫俱樂部（Quail Hollow Club）進行4回合、72洞比桿賽，俞俊安生涯首度參賽，獲得並列第50名，進帳4萬674美元（約新台幣123萬元）。

俞俊安今天從第1洞出發，結果一下場就吞柏忌，幸好第2洞立刻抓博蒂回補，只可惜在第7洞第2桿擊球下水又吞下1次柏忌。

轉場後俞俊安稍微回穩，第10至15洞之間就抓了3博蒂，排名也重新爬升，只可惜收尾的第17、18洞又吞柏忌，一整天下來打了平標準桿。

根據美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）官網數據統計，俞俊安在最終回合開球上球道率35.7%、標準桿上果嶺率38.8%都是4回合最低，沒想到總排名還比第3回合上升10名。

世界球王舍夫勒（Scottie Scheffler）以4天低於標準11桿的273桿，拿下生涯首座PGA錦標賽金盃，他賽後受訪表示，「很開心也很感謝，過去這一週是我生涯最辛苦奮戰的時候，這是非常有挑戰性的事情。」

1年前的今天，舍夫勒在前往PGA錦標賽的路上，因違反交通規定遭到上銬帶回警局；沒想到1年後的今天如願奪冠。

俞俊安 PGA錦標賽

延伸閱讀

警犬出動！世壯運桃園蘆竹高爾夫賽安檢 警乘球車巡邏

世壯運4萬人次參賽 大咖名人多...蔣萬安出賽時間曝光

高球／年度大賽PGA錦標賽 俞俊安初亮相壓線晉級

高球／PGA錦標賽首回合 俞俊安生涯初登場並列第73名

相關新聞

體操／曾為聖心態再進化 世界盃挑戰賽跳馬摘金

在斯洛維尼亞舉行的體操世界盃挑戰賽，台灣好手曾為聖今天在跳馬決賽以2跳平均13.883分摘下金牌，教練林育信認為愛徒在心...

桌球世錦賽／林昀儒男單、混雙闖頭關

在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽，「台灣一哥」林昀儒在男單首輪以直落四過關後，緊接著與鄭怡靜搭檔的混雙同樣以直落三獲勝，如...

高球／PGA錦標賽最終回 俞俊安首度參賽並列第50名

美巡賽年度第2場4大賽PGA錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓4博蒂、吞4柏忌繳出平標準的71桿，以4天高...

網球／四維膠帶盃 小五蔡承恩男單無懸念登頂寫8冠王

第59屆四維膠帶盃學童網球錦標賽在19日進行五年級男單組決賽，臺北市中山國小的蔡承恩和吳謙立，連續4屆在冠軍戰對決，身高多了20公分的蔡承恩，在技術上也展現超齡身手，最終以6：1、6：0，直落兩盤贏球

DAZN瘋區嗨爆赤聲躁動 音樂祭瘋玩足球打造最潮運動派對

2025年5月17日至18日，全球最大運動串流平台DAZN打破傳統運動框架，進駐台中烏日啤酒廠，參與「赤聲躁動音樂祭 Carnival Fever」現場結合即將登場的 FIFA 俱樂部世界盃，打造超人

NFL專欄／波迪喜獲延長大約 小貴但值得

NFL 2022年選秀第七輪262順位的「無關緊要先生」49人隊四分衛波迪（Brock Purdy）生涯打出出乎意料表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。