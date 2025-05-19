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DAZN瘋區嗨爆赤聲躁動 音樂祭瘋玩足球打造最潮運動派對

聯合新聞網／ 綜合報導
DAZN Taiwan提供
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2025年5月17日至18日，全球最大運動串流平台DAZN打破傳統運動框架，進駐台中烏日啤酒廠，參與「赤聲躁動音樂祭 Carnival Fever」現場結合即將登場的 FIFA 俱樂部世界盃，打造超人氣「DAZN瘋區」，推出創意十足的「足球標靶挑戰賽」，兩天累計吸引超過破千位樂迷熱情參與，不僅感受音樂的魅力，更深刻體會到 DAZN 致力於讓運動生活化、運動變得更好玩，真正實踐「FUN LIFE」的品牌精神。

DAZN 繼二月浮現季以拳擊機與枕頭大戰掀起熱潮後，再度跨界出擊，將足球元素帶入音樂祭，徹底打破運動與娛樂之間的界線。無論是熱血球迷，還是對運動不熟悉的年輕人，都被現場氛圍吸引而來，大排長龍只為一試腳法，搶到限量 DAZN 運動毛巾、手機掛套，以及「馴龍高手」電影票等超值好禮，讓運動「破圈」，成為音樂祭現場的焦點之一！

每天下午舉行的「足球標靶PK賽」更將現場氣氛炒到最高點。第一天由18歲的恩綺奪下冠軍，她曾在二月浮現季的枕頭大戰中封后，這次再度展現精準腳法再度奪冠。她笑說：「很緊張但超好玩，DAZN 的活動真的都好有趣！」第二天則由17歲的家瑜勝出，她表示：「PK分組讓比賽更刺激，音樂跟運動搭配超有感，這樣的活動我還想再參加，以後想看體育轉播，我一定先找 DAZN！」

「DAZN瘋區」不只有足球體驗活動，樂天女孩芷軒、KIRA、禹菡、曲曲驚喜現身，連續兩天與樂迷互動並帶來 SOLO 演出，現場尖叫聲不斷，讓「DAZN瘋區」成為音樂祭最狂的焦點！許多初次認識 DAZN 的樂迷紛紛表示：「沒想到運動串流平台也可以這麼潮、這麼有趣！」、「這樣的活動真的會讓我想關注更多體育賽事，完全被圈粉！」

從浮現季的拳擊機與枕頭大戰，到這次赤聲躁動音樂祭的足球標靶賽，DAZN 再次用行動證明，運動不該只是轉播賽事，更是一種可以體驗、可以玩樂的生活方式，DAZN持續將運動娛樂化，讓運動變得更潮、更瘋、更生活化。下一場活動，還要更瘋！更躁！所有樂迷們跟著DAZN一起瘋起來吧！

DAZN Taiwan提供
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