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足球／中華男足隊總教練懷特約滿卸任 陳信安暫代總教練

聯合報／ 即時報導
中華足球協會理事長王麟祥（左）感謝懷特（右）過去兩年的貢獻。圖／中華足球協會提供
中華足球協會理事長王麟祥（左）感謝懷特（右）過去兩年的貢獻。圖／中華足球協會提供

中華民國足球協會今天宣布，經過與男子國家代表隊總教練懷特（Gary White）多次討論後，懷特仍以生涯規畫為由表示將在合約到期後離職。中華足協感謝總教練懷特過去兩年的貢獻，並祝懷特未來執教生涯一切順利。

中華足協自2023年6月與懷特簽約2年以來為台灣足球注入全新氣象，包含引進外籍歸化球員、重新凝聚國家隊士氣與大膽起用新生代選手等。今年合約到期前半年協會即與懷特洽談續約事宜，懷特表示因個人生涯另有規畫，將在6月底合約到期後離台。期間理事長王麟祥也曾與懷特當面詳談，懷特仍明確表示希望依原先規畫約滿後離台。對此中華足協尊重懷特，並祝其未來執教生涯順利。

由於懷特即將離台，為讓未來中華男足國家隊與各項發展計畫交接順利，中華足協選訓委員會於臨時會中決議由陽信台北競技俱樂部總教練陳信安暫時代理男子國家隊總教練，出戰6月10日2027亞洲盃資格賽最終輪於斯里蘭卡客場的賽事。這段期間懷特與陳信安總教練及技術部門將進行交接，確保國家隊與各項計畫方針延續。

陳信安 王麟祥 中華足協

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