獨占武林 95歲陳彥地游泳仰式再奪金
雙北世壯運第二天游泳賽程，高齡95歲的陳彥地今天繼續挑戰50M仰式男子（年齡95+）組，以1分31秒成績再度奪下金牌。他開心拿著金牌分享，目前記錄下來已經游了550公里，運動秘訣是游泳之外，練習呼吸。
95歲陳彥地穿上金牌阿公的T-Shirt笑著拿起金牌，連續兩天參賽且奪金的他說，會有今天體力都是靠大兒子連續五年半，每個禮拜陪著游泳2次、1次800公尺，目前記錄下來已經游了550公里。
他說，平常除了游泳之外，每天都會騎腳踏車、氣功和深呼吸，只要覺得不舒服，深呼吸就會改善。他笑著說，早上羅東的親戚打電話來祝賀，「你來宜蘭我要請客。」。
陳彥地家人分享，昨天爸爸參加100仰式，紀錄是3分27秒，平常都是在3分25秒，因為中午沒有睡覺。今天比50公尺仰式，紀錄則是1分31秒，也是比以往的1分28秒稍微慢了一些，「不過今年是跳到95歲，加一年分數差2到3秒沒有關係。」
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