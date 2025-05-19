體操／曾為聖心態再進化 世界盃挑戰賽跳馬摘金

中央社／ 台北18日電

在斯洛維尼亞舉行的體操世界盃挑戰賽，台灣好手曾為聖今天在跳馬決賽以2跳平均13.883分摘下金牌，教練林育信認為愛徒在心態上已經更加成熟。

現年26歲的曾為聖曾在成都世大運男子體操跳馬項目摘下銀牌，上週在保加利亞舉行的體操世界盃瓦那站勇奪跳馬金牌，同時是生涯第2次站上體操世界盃頒獎台的最高位置。

曾為聖本週前往斯洛維尼亞征戰體操世界盃挑戰賽，延續上週好表現，以第1名之姿通過跳馬資格賽的考驗後，他在今天決賽持續繳出宰制演出，兩跳難度分皆為5.200分，執行分則分別為8.766分、8.700分，即便第2跳被扣0.1分，最後仍以2跳平均13.883分摘下金牌，完美結束這趟歐洲之旅。

隨著體操進入新的奧運週期，教練林育信接受中央社採訪透露，這趟想觀察評審的評分方式，同時給予曾為聖兩場比賽表現好評，甚至稱讚愛徒在心態上變得更沉穩，「以前的他會容易緊張，導致比賽沒有很順利，現在慢慢成長，尤其跳馬必須在5秒完成，心臟要非常強，顯然他有進步。」

林育信指出，曾為聖這個套路整個實施出來已經磨練約半年，尤其難度有達到世界頂尖水準，未來將逐步修正細節，讓整體套路再升級，並加強穩定度，盡量達到完美落地拚加分，同時放眼世界錦標賽的單項賽事、2026年名古屋亞運等重大賽事。

挑戰賽 曾為聖 林育信

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