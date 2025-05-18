臺體運傳畢展圓滿落幕 多位基層教練及選手現身支持

國立臺灣體育運動大學運動資訊與傳播學系第十二屆畢業展覽，本週末於文化部文化資產園區衡道堂展開，許多專題紀錄片中的主角更親臨現場觀影和受訪。為期兩天的展覽在今(18)日落幕，因應課綱改變，明年起再無畢業影展，意味著臺體運傳舉辦十二屆的畢業影展也畫下句點。

「獅途」描寫臺灣體大及黃竹國小舞龍舞獅教練林俊憲，致力在基層推廣舞龍舞獅，林俊憲與家人一同出席影展以表支持，「五力全開」中主角五項全能選手胡懿、「快打部隊」法式滾球選手群陳宥甫、陳宥廷和戴侑軒亦有參與影展活動。

「一步一角印」中的海青工商角力隊選手林慶傑、「夢想battle」北投國小巧固球選手莊冠汶、「轉身」中臺灣體大棒球選手洪庭文和「新心向榮」田徑教練黃春榮及選手廖紫涵都上台接受訪問，分享參與拍攝的心得和想法等，其中黃春榮更接連兩日出席以表對影片的肯定。「英Taiwan」中選手林正昕出席影展，紀錄片主角教練Michael雖然無法親自參與，他也錄製影片表達感謝並闡述他對臺灣足球的想法和願景。

「拳職傅親」以國立內埔農工拳擊隊教練傅志群為題材，闡述傅志群以拳擊為媒介幫助學生翻轉人生。傅志群今日首次觀賞紀錄片，他感到十分驚艷，「原來我已經做了那麼多事情，我自己都沒有感覺，那些看起來是平常的工作，用不同方式詮釋出來，讓我非常感動。」

傅志群（右後）與「拳職傅親」製作團隊合影。圖片提供/臺體運傳

傅志群謙虛地說：「其實我覺得這個影集把我拍得太好，這就是我每天做的事，而且這是我應該做的事。看完感觸最深的是『我不會想放棄學生』，雖然現在遇到的挑戰越來越大，有時候都覺得不想教了，但隔天起床後，腦袋還是想著要怎麼去幫助他們。」

傅志群也補充，這部紀錄片像是在督促及提醒他不要忘記教學的初衷，「我必須要堅持，還是有很多學生需要我去幫助他們，希望能夠藉由拳擊來翻轉他們的人生。」

在紀錄片播放前，傅志群前往影展展區參觀，更與「拳職傅親」攤位及影展主視覺背板合影，他表示，能感受到系上對於展覽十分用心，同時也為最後一屆畢業影展感到惋惜，「藉由這類型影展，讓學生團隊去採訪基層教練的故事，可以使更多人知道臺灣還有很多默默無名的人在為了基層運動努力，這是件很有意義的事情。」