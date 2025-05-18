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英超／水晶宮扳倒強權曼城 創隊120年首奪足總盃冠軍

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
英超水晶宮擊敗強權曼城、創隊120年拿到首冠。 美聯社
英超水晶宮擊敗強權曼城、創隊120年拿到首冠。 美聯社

小蝦米也能扳倒大鯨魚，英超足球隊水晶宮擊敗強權曼城、創隊120年拿到首冠。作為英超聯賽創始隊伍，常年位居中游的水晶宮一直都未有足夠份量的冠軍，而18日凌晨，他們在國內第一盃賽：足總盃決賽，以1：0爆冷擊敗曼城，收下120年隊史來首冠，靠著足總盃冠軍拿到的歐霸資格，下賽季將隊史首度進軍歐戰賽事。

足總盃是英格蘭國內重要性最高的盃賽，冠軍可以獲得新賽季歐霸賽場的資格，與其他歐洲強隊一較高下，從英超聯賽成立以來，足總盃冠軍幾乎都是老牌強隊，英超聯賽成立後的23年來，僅樸茲茅斯、維根競技、萊斯特城爆冷奪冠過，而本屆18日凌晨的決賽是由強權曼城對決常年位居中游的水晶宮競爭。

根據《CNN》報導，不受看好的水晶宮開局就展現穩定的防守，本屆他們能挺進決賽，前5場僅失1球，而主將埃澤早早在第16分鐘就透過快速反擊先進球，更讓水晶宮堅信死守，全場控球率僅22%，但在門將亨德森全場6次撲救、1次撲出點球的超神助攻下，水晶宮成功守死曼城、拿下勝利。

水晶宮主帥格拉斯納備受稱讚，他此前帶領德甲球隊法蘭克福獲得佳績，上賽季加盟水晶宮，雖然在聯賽表現不出色，但本次幫助球隊拿下創隊120年以來、首座足夠份量的冠軍，就足以名留水晶宮的青史。格拉斯納提到，這個冠軍是水晶宮歷史的重要篇章，而明年，首度出征歐戰賽場的水晶宮，會繼續嘗試書寫新的篇章。賽後也傳出格拉斯納被其他強隊看上的傳聞。

水晶宮的奪冠非常激勵人心，而本賽季足壇恰好有很多的奇蹟故事。同樣來自英格蘭的球隊，紐卡索聯隊在聯賽盃（英格蘭本土第二重要盃賽）爆冷以2：1打敗豪門利物浦，奪下隊史近70年來首冠；義甲球隊波隆那在義大利盃賽以1：0擊敗豪門AC米蘭，拿下隊史51年來首冠；來自荷蘭的前進之鷹在荷蘭盃賽，透過十二碼大戰擊敗阿爾克馬爾，奪隊史91年來首冠，本賽季堪稱是圓夢之年。

英格蘭 英超 萊斯特

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