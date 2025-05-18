國泰金儲值健康 5千人河濱邁步走

二○二五國泰金控健康走昨日於台北敦煌碼頭熱鬧登場，由國泰金控總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗、國泰世華總經理李偉正、國泰證券董事長莊順裕、國泰投信董事長張錫及國泰產險資深副總許嘉元等高階主管，一同為活動揭開序幕，現場共吸引逾五千位民眾，偕親友及毛小孩一起健走。

國泰金控為實踐「Better Together共創更好」品牌精神，今年首度舉辦金融業最具規模的健走活動，主打全齡、全家人參與，並結合多元市集體驗與毛小孩友善現場攤位，現場設有「共樂市集」，集結環保餐具租借、國宴美食、網美拍貼車、毛孩衛教與行為諮詢、寵物鮮食及手作體驗等攤位，現場亦直擊許多人攜帶親朋好友一起走。

國泰金控副總施君蘭表示，國泰金控服務全台灣一千五百萬客戶，橫跨好幾個世代，找到適合每個人的健康行動，這是國泰金的初衷。她表示，走路適合每一個人，只要願意動、走出家門，每天七千五百步就能為自己的健康打下更好的基礎。國泰這幾年一直呼籲健康促進的價值，今年首度以行動號召，集結逾五千人一起簡單走、健康走。

本次健走活動國泰金控也以實際行動支持社會關懷，除邀請視障與弱勢團體參與「公益慈善組」一起邁開步伐，亦從每位參與者報名費中捐出一百元予逆風劇團、微光盒子等公益團體，由國泰金控資深副總孫至德親手捐出公益經費，期引導逆境兒少一起正向成長。