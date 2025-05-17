聽新聞
0:00 / 0:00

中國信託女子公開賽 9767人次觀賽新高

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
泰國選手帕查拉朱達以總桿數206桿抱回「2025中國信託女子公開賽」冠軍獎盃與900萬日圓獎金。圖／中國信託銀行提供
泰國選手帕查拉朱達以總桿數206桿抱回「2025中國信託女子公開賽」冠軍獎盃與900萬日圓獎金。圖／中國信託銀行提供

日次巡海外共證賽事、總獎金5000萬日圓（約台幣990萬元）的「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」昨天精采落幕，最終由泰國選手帕查拉朱達以總桿數206桿抱回冠軍獎盃與900萬日圓冠軍獎金。 

中信女子公開賽活動三日共9767人次進場參與，刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事14年來的新高紀錄，中國信託商業銀行國際事務最高顧問馮寄台、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑分別頒發冠軍獎盃、900萬日圓獎金支票予奪冠的泰國好手帕查拉朱達。  

馮寄台特別用泰文恭喜帕查拉朱達拿下冠軍，同時對每位參賽選手表達敬意，成就如此精采的高爾夫賽事，也感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員，共同打造這場具國際級水準的比賽。

第三度參與中信女子公開賽的帕查拉朱達從首輪並列第5，一路拚搏至第二輪並列第2，昨天以抓下7小鳥的優異表現奪冠。

帕查拉朱達在受獎時分享她的贏球秘訣並非去健身房，而是不斷地練球，「我就是很愛打高爾夫。」她也感謝中國信託舉辦優質賽事，第一次拿下中信女子公開賽冠軍，感動稱是她「夢想成真」的時刻。

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑和俞涵軒賽後紛紛表示，昨天擊球節奏有些操之過急，可惜未能將后冠留在台灣，未來會將重心放在美巡賽事，繼續爭取佳績。賽後侯羽桑、張子怡現場舉辦粉絲簽名會，與到場加油的球迷近距離互動。

高爾夫

延伸閱讀

2025中國信託女子公開賽 參與人次、賽事獎金雙創新高

高球／中信女子公開賽落幕 泰國帕查拉朱達奪得冠軍

TLPGA中信女子高球賽 侯羽桑第2天續領先爭冠

高球／中信女子公開賽次輪 侯羽桑盼明把冠軍留下

相關新聞

中國信託女子公開賽 9767人次觀賽新高

日次巡海外共證賽事、總獎金5000萬日圓（約台幣990萬元）的「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」昨...

足球／台北市幼兒錦標賽 木柵道南球場登場

由台北市政府體育局持續舉辦16年的「台北市幼兒足球錦標賽」今天重返美麗的景美溪畔，在文山區道南河濱公園足球場熱鬧開踢。周...

桌球世錦賽／「柚香林萌」過頭關 混雙老少配也晉級

在卡達舉行的2025世界桌球錦標賽今天展開首日賽程，在當地時間中午登場的雙打賽事中，我國組合皆輕鬆晉級，包括男雙「柚香林...

高球／中信女子公開賽落幕 泰國帕查拉朱達奪得冠軍

日次巡海外共證賽事、總獎金5000萬日圓（約台幣990萬元）的「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今...

泰國羽球公開賽／許雅晴、宋祐媗不敵南韓組合 止步女雙4強

BWF超級500的泰國羽球公開賽，台灣僅存的女雙組合許雅晴、宋祐媗，今天在4強苦戰55分鐘，仍以17比21、19比21不...

IPC總會長獲國體大頒名譽博士學位 今晚出席世壯運開幕

國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）總會長帕森斯（An...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。