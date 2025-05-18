高球／中信女子高球賽 寫兩紀錄

日次巡海外共證賽事、總獎金5,000萬日圓（約新台幣990萬元）的「2025中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」，昨（17）日精采落幕，由泰國選手帕查拉朱達（P.K. KONGKRAPHAN）以總桿數206桿，低於標準桿十桿的成績，抱回冠軍獎盃與900萬日圓（約新台幣178萬元）獎金。

中國信託銀行指出，今年賽事總獎金達5,000萬日圓，活動三日共吸引9,767人次進場參與，總獎金與參與人次均寫下中國信託舉辦女子高爾夫賽事14年來的新高紀錄。

「2025中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」昨天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部圓滿落幕，中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑，分別頒發冠軍獎盃、900萬日圓獎金支票予泰國好手帕查拉朱達。

馮寄台特別用泰文恭喜帕查拉朱達拿下冠軍，同時對每位參賽選手表達敬意，成就如此精采的高爾夫賽事，也感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員，共同打造這場國際級水準的比賽。

第三度參與中信女子公開賽的帕查拉朱達，從首輪並列第五，一路拚搏至第二輪並列第二，昨天以抓下七隻小鳥的優異表現奪冠。她在領獎時分享她的贏球秘訣，表示並非去健身房，而是不斷地練球，「我就是很愛打高爾夫」，昨天她在第15、16洞積極進攻，是奠定她賽事奪冠的關鍵。

她感謝中國信託舉辦優質賽事，參與許多台灣賽事的她第一次拿下中信女子公開賽冠軍，感動表示這是她「夢想成真」的時刻，來自熱帶泰國的她昨天仍直呼天氣太熱了，非常考驗體力與耐力。

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑和俞涵軒賽後則是表示，昨天擊球節奏有些操之過急，可惜未能將后冠留在台灣，未來會將重心放在美巡賽事，繼續爭取佳績。

「2025中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」有來自返台的旅外選手、台巡菁英及日本、泰國、韓國及印度等地，共計108位高球女將同場比拚，大展精湛球技。

為鼓勵球迷親臨現場為選手加油，中國信託特地規劃限量入場禮、美食攤位及抽獎活動，賽後「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑、張子怡並在現場舉辦粉絲簽名會，與到場加油的球迷近距離互動。