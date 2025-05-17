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足球／台北市幼兒錦標賽 木柵道南球場登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北市幼兒足球錦標賽在木柵道南足球場熱鬧登場。圖／台北市體育局提供
台北市幼兒足球錦標賽在木柵道南足球場熱鬧登場。圖／台北市體育局提供

由台北市政府體育局持續舉辦16年的「台北市幼兒足球錦標賽」今天重返美麗的景美溪畔，在文山區道南河濱公園足球場熱鬧開踢。周末兩天的賽程共有144支隊伍、近2000名小小足球員到場比賽，儼然就是個足球嘉年華，為向來寧靜的文山區注入了一股青春的活力。

主辦單位台北市體育局專門委員呂生源到場為優勝隊伍頒獎時說：「體育局長期致力於推廣基層足球，這項賽事已連續第16年舉辦，每年吸引上百隊報名參賽，今年剛好適逢2025雙北世壯運這場年度盛事，因此我們移師到美麗的景美溪畔舉行；場上每位小球員的表現各個有備而來，希望這兩天所有的孩子都能快樂踢球，逐步養成規律運動習慣，家長也能藉此享受親子時光，同時帶走滿滿的回憶。」

中華民國足球協會理事長王麟祥、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽也專程到木柵道南球場為小朋友加油打氣，本屆賽事共有144隊報名參賽，包括連續16年參賽的台北市私立好來幼兒園、LION足球俱樂部、炫風足球俱樂部及桃園市私立愛愛幼兒園這兩天也陸續登場比賽。

其中最特別的「族中飛鷹」隊，是少數陣中女生球員比男生球員多的球隊，幼兒園教保組長宋易哲說：「非常感謝體育局持續不間斷的推廣幼兒足球運動，參加這個比賽很棒的地方在於鼓勵孩童只要肯下場跑、去追球，就一定會有收穫。我們原本想創意的組一支完全女生球隊，就是鼓勵運動平權，我們從兩班中班中挑選平時一起練球的小朋友組隊，14名球員當中有9個女生。」

幼兒足球賽常客台北市寶仁幼兒園總共組了5隊參加各級比賽，其中寶仁中班也是女生多於男生的球隊。小朋友口中的「香香老師」黃瑞香表示，「全班12位學員全數報名參加比賽，我們有7個女生，而且都是很靈活的好寶寶。」

世壯運 王麟祥

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