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桌球世錦賽／「柚香林萌」過頭關 混雙老少配也晉級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒（前）、高承睿（後）。資料照
林昀儒（前）、高承睿（後）。資料照

在卡達舉行的2025世界桌球錦標賽今天展開首日賽程，在當地時間中午登場的雙打賽事中，我國組合皆輕鬆晉級，包括男雙「柚香林萌」林昀儒高承睿面對義大利組合穆蒂（Matteo Mutti）／普波（Andrea Puppo），最終僅花不到30分鐘就以11：3、4：11、11：4、11：9勝出，晉級32強賽。

首次合拍就在新加坡大滿貫賽奪下亞軍的林昀儒／高承睿，這次首度合拍參加世錦賽，首輪面對義大利組合穆蒂／普波，「柚香林萌」在首局就打出強勢開局，以11：3率先拿下，儘管第二局出現亂流，以4：11被對手扳平，不過在第三局兩人隨即回穩，以11：4再度超前，並在第四局的拉鋸戰中以11：9勝出，晉級到32強賽。

至於相差24歲混雙組合的黃怡樺／郭冠宏，這次也首度合拍挑戰世錦賽混雙賽事，並在今天首輪碰上馬來西亞組合鍾子毅／可人（Lyne Karen），最終以11：7、7：11、11：9、11：9勝出，晉級到32強賽。

談到與郭冠宏首度搭檔，黃怡樺表示，在兩人能夠互相溝通、交流的情況下，感覺還不錯，「今天在場上也是依照對手的狀況邊調整我們的戰術，比較亂的時候，互相說一下，互相鼓勵，其實都還行。」

世錦賽 林昀儒 高承睿

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