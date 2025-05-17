高球／中信女子公開賽落幕 泰國帕查拉朱達奪得冠軍
日次巡海外共證賽事、總獎金5000萬日圓（約台幣990萬元）的「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今天精采落幕，最終由泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）以總桿數206桿、低於標準桿10桿抱回冠軍獎盃與900萬日圓獎金。今年賽事活動三日共9767人次進場參與，均刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事14年來的新高紀錄。
「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部圓滿落幕，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）國際事務最高顧問馮寄台、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑分別頒發冠軍獎盃、900萬日圓獎金支票予泰國好手帕查拉朱達。
馮寄台最高顧問特別用泰文恭喜帕查拉朱達拿下冠軍，同時對每位參賽選手表達敬意，成就如此精采的高爾夫賽事，也感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員，共同打造這場具國際級水準的比賽。
第三度參與中信女子公開賽的帕查拉朱達從首輪並列第5名，一路拚搏至第二輪並列第2名，今天以抓下7隻小鳥的優異表現奪冠。她在受獎時分享她的贏球秘訣並非去健身房，而是不斷地練球，「我就是很愛打高爾夫」，今天在第15、16洞積極進攻，是奠定她奪冠的關鍵。
帕查拉朱達感謝中國信託舉辦優質賽事，參與許多台灣賽事的她第一次拿下中信女子公開賽冠軍，感動稱是她「夢想成真」的時刻，來自泰國的她仍直呼太熱了，非常考驗體力與耐力。
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑和俞涵軒賽後紛紛表示今日擊球節奏有些操之過急，可惜未能將后冠留在台灣，未來會將重心放在美巡賽事，繼續爭取佳績。
「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」有來自返台的旅外選手、台巡菁英及日本、泰國、南韓及印度等地，共計108位高球女將同場比拚，大展精湛球技。為鼓勵球迷親臨現場為選手加油，中國信託特地規劃限量入場禮、美食攤位及抽獎活動，賽後「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑、張子怡現場舉辦粉絲簽名會，與到場加油的球迷近距離互動。
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