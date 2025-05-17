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泰國羽球公開賽／女雙創下搭檔佳績 許雅晴：希望可以再突破

中央社／ 曼谷17日專電
台灣羽球女雙許雅晴（左）和宋祐媗（右）17日在泰國公開賽4強賽輸給南韓對手，但挺進超級500系列的4強已創下兩人搭檔以來最佳成績。 中央社
台灣羽球女雙許雅晴（左）和宋祐媗（右）17日在泰國公開賽4強賽輸給南韓對手，但挺進超級500系列的4強已創下兩人搭檔以來最佳成績。 中央社

台灣羽球女雙許雅晴和宋祐媗今天在泰國公開賽4強賽落敗，但已創下兩人搭檔以來最佳成績。兩人接下來的目標是馬來西亞大師賽，希望可以維持目前的狀態，持續進到8強，甚至是4強賽。

超級500系列的泰國羽球公開賽今天進行4強賽事，台灣女雙組合許雅晴和宋祐媗昨天在8強賽擊敗自家人許尹鏸和林芝昀挺進今天的4強賽。

現年33歲的許雅晴和小她11歲的宋祐媗搭檔才半年，這是兩人合作以來第一次闖進超級500系列的4強賽。兩人今天對上南韓女雙組合鄭那銀（Jeong NaEun）和李妍雨（Lee Yeon Woo），但以17:21和19:21落敗。

許雅晴賽後接受中央社訪問表示，她們原先預設的戰術都有打出來，不過關鍵時刻失誤比較多，所以輸掉比賽。由於闖進500系列的4強賽是兩人搭檔至今最佳成績，許雅晴表示這樣的表現還不錯，但當然還是希望可以再突破。

兩人接下來的目標將是下周的馬來西亞大師賽（Malaysia Masters），宋祐媗表示就是打一場算一場；許雅晴說，以目前兩人的狀態，希望可以持續進到8強甚至4強，不過每場比賽狀況不同，就是盡力去打好每場比賽。

羽球

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