泰國羽球公開賽／女雙創下搭檔佳績 許雅晴：希望可以再突破
台灣羽球女雙許雅晴和宋祐媗今天在泰國公開賽4強賽落敗，但已創下兩人搭檔以來最佳成績。兩人接下來的目標是馬來西亞大師賽，希望可以維持目前的狀態，持續進到8強，甚至是4強賽。
超級500系列的泰國羽球公開賽今天進行4強賽事，台灣女雙組合許雅晴和宋祐媗昨天在8強賽擊敗自家人許尹鏸和林芝昀挺進今天的4強賽。
現年33歲的許雅晴和小她11歲的宋祐媗搭檔才半年，這是兩人合作以來第一次闖進超級500系列的4強賽。兩人今天對上南韓女雙組合鄭那銀（Jeong NaEun）和李妍雨（Lee Yeon Woo），但以17:21和19:21落敗。
許雅晴賽後接受中央社訪問表示，她們原先預設的戰術都有打出來，不過關鍵時刻失誤比較多，所以輸掉比賽。由於闖進500系列的4強賽是兩人搭檔至今最佳成績，許雅晴表示這樣的表現還不錯，但當然還是希望可以再突破。
兩人接下來的目標將是下周的馬來西亞大師賽（Malaysia Masters），宋祐媗表示就是打一場算一場；許雅晴說，以目前兩人的狀態，希望可以持續進到8強甚至4強，不過每場比賽狀況不同，就是盡力去打好每場比賽。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言