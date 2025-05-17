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泰國羽球公開賽／許雅晴、宋祐媗不敵南韓組合 止步女雙4強

中央社／ 台北17日電
台灣羽球女雙許雅晴（後）和宋祐媗（前）17日在泰國公開賽4強賽輸給韓國對手。 中央社
台灣羽球女雙許雅晴（後）和宋祐媗（前）17日在泰國公開賽4強賽輸給韓國對手。 中央社

BWF超級500的泰國羽球公開賽，台灣僅存的女雙組合許雅晴、宋祐媗，今天在4強苦戰55分鐘，仍以17比21、19比21不敵南韓搭檔鄭娜銀、李妍雨，無緣挺進冠軍賽。

許雅晴今年開始改和年僅22歲的宋祐媗搭檔，2人目前世界排名第61名；南韓組合鄭娜銀、李妍雨同樣是各自拆夥後的新組合，世界排名105名，其中鄭娜銀去年巴黎奧運和金元昊拿下混雙銀牌。

首局開賽台灣組合就取得4比0領先，不過隨後被對手打出8比2攻勢超前，接著又在10比11的技術暫停後，被南韓組合連得5分拉開差距。

這段期間鄭娜銀、李妍雨展現出色的平抽擋反應，在網前對峙的情況下都能佔得優勢，順利以21比17先拿下首局。

第2局南韓組合同樣先以11比10取得技術暫停領先，重回場上後，靠著絕佳的防守實力，讓台灣組合始終無法得分，慢慢將比數拉開。

儘管比賽尾聲，南韓組合的李妍雨因為體力下滑屢次發生非受破失誤，讓許雅晴、宋祐媗一度追成19比19平手，只可惜最後仍未能上演逆轉。

台灣球員在泰國羽球公開賽已經全部出局，下周將轉戰同樣超級500的馬來西亞大師賽。

許雅晴告訴中央社記者，這場比賽確實有些可惜，「有些關鍵分數沒能拿下，得分就無法連貫，只能用後續的比賽繼續努力改進缺點，才跟學妹搭檔半年，相信還有很多進步空間。」

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