IPC總會長獲國體大頒名譽博士學位 今晚出席世壯運開幕

國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）總會長帕森斯（Andrew Parsons）伉儷一行5人，自15日起展開為期6天訪台交流行程，今天上午國立體育大學為表彰其在國際帕拉林匹克運動推廣及身心障礙者權益提升的卓越貢獻，頒贈名譽博士學位予帕森斯總會長，教育部體育署鄭世忠署長親臨觀禮，以表推崇。

帕森斯伉儷訪台期間除受邀出席今晚2025雙北世界壯年運動會開幕典禮外，體育署也將於明天舉辦總會長一行人的歡迎晚宴，更於19日安排晉見副總統蕭美琴。本次訪台成員除總會長帕森斯伉儷外，還包含IPC副會長凱爾（Duane Kale）、IPC 理事史密斯（Robyn Smith）及大洋洲帕拉林匹克委員會會長柏得（Paul Bird）等人。

體育署鄭世忠署長表示，樂見最高層級的國際體育組織領導人，能夠親自來台與我國體育界進行交流，相信此次訪台，將有助於強化我國與國際帕拉林匹克體系間的合作連結，並為雙方未來更緊密的合作關係奠定良好基礎。

IPC於1989年成立，為國際最高級別身心障礙運動組織，與國際奧林匹克委員會為平行單位。成員涵蓋183個會員國（181個國家，及港、澳2個地區）、5個洲際總會、15個國際單項運動總會及3個綜合性運動總會（肢體、視障、心智障礙3個障別），共計206個會員組織。

IPC總會長帕森斯長年致力於促進帕拉運動的公平、包容與永續發展，更引領帕拉運動邁向更高層次，以身作則，倡導運動精神、尊重多元與促進身心障礙者權益，深深啟發了無數運動員與支持者，其卓越的領導與奉獻，使帕拉林匹克運動成為全球體育界的重要支柱。

透過訪台期間的交流，鄭世忠除當面向帕森斯感謝IPC長期對台灣的協助與資源投入，並期待未來在教練培訓、運動科技、競賽辦理等方面與IPC持續深化合作。此外，我國即將於今年9月正式成立「運動部」，轄下更首度創設「適應運動司」，這個推展身心障礙運動的專責部門，將透過強化跨部會合作，發展適應運動資源，加強適應運動的軟硬體設備整合建置與充實，推動主流運動融入身心障礙者參與，並強化帕拉選手國家代表隊培訓支援與訓練媒合。體育署邀請總會長未來再度來訪，再次與我國深入交流，見證台灣體育與帕拉發展新頁的開啟。