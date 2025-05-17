快訊

世壯運今晚開幕下午3點交管 大巨蛋6千人看黃仁勳傳聖火

114會考／社會科疑有學生作弊？全國試務會：若屬實恐不予計列等級

半導體風雲／沙國王儲AI大計 為何黃仁勳、蘇姿丰埋單

世壯運今晚開幕下午3點交管 大巨蛋6千人看黃仁勳傳聖火

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「AI教父」黃仁勳出席雙北世壯運壓軸舉聖火，宣告台北市長蔣萬安和賴清德總統的「政治世壯運」正式開打。（路透）
「AI教父」黃仁勳出席雙北世壯運壓軸舉聖火，宣告台北市長蔣萬安和賴清德總統的「政治世壯運」正式開打。（路透）

雙北世壯運開幕典禮將於今晚7點於台北大巨蛋登場，典禮以「We share the same Sky」為主題，當中備受矚目的輝達創辦人黃仁勳擔任聖火代表，據了解，過程中不會致詞。此外，大巨蛋及北市府周遭道路將於下午3點交管，提醒用路人注意。

開幕典禮於晚間7點登場，節目融合文化、慶典與嘉年華氛圍，並透過多元歌舞及台灣經典音樂，傳遞雙北文化底蘊及包容，同時，科技藝術與聲光表現是開幕的亮點，整場活動利用動態影像、燈光波動設計及多層次舞台效果。

活動首先由2分鐘的影片「敬夢想」開場，運動員屆時將陸續進場，隨後於晚間8點6分時，由金曲原民創作歌后ABAO阿爆、那屋瓦少女隊與特技舞者演出約14分鐘，緊接著由IMGA會長代表官方致詞，以及主辦城市的台北市長蔣萬安、新北市長致詞，並升會旗及運動員宣誓。

在8點39分時，會由中華職棒應援團以及桌球國手莊智淵、江宏傑、葉伊恬與舞者演出。演出過後由五位聖火代表，分別是運動代表是棒球傳奇的彭政閔，年輕代表是奧運拳擊金牌得主林郁婷、共融代表為金氏世界紀錄「最年長羽球員」林友茂、文化代表是3度榮獲金馬影后的張艾嘉，以及科技代表黃仁勳。

據了解，五位聖火代表會從後台步入舞台，過程中不會致詞，之後則是結合開幕式打造的科技藝術與聲光表現，透過動態影像、燈光波動設計及多層次舞台效果，點亮茁壯的大樹。

活動尾聲則是由超人氣樂團告五人、「跨世代最潮」母子檔比莉周湯豪、街舞領袖林剛一（林耿弘）、哈妹（周佩芸）、囂張（蕭裕璋）、中華職棒應援團，揭開未來10多天的賽程。

除此之外，開幕活動之前的選手大遊行，將於二階段交管，第一階段交通管制從今天上午10點到下午3點，分別為松高路、松壽路、松智路、市府路、基隆路。

第二階段遊行管制時間，下午3點到晚間7點，由擴大管制範圍包含基隆路（逸仙路50巷-松高路，南向右轉車道）、松高路、仁愛路、松壽路、松智路、市府路、逸仙路，另外，逸仙路南往北則自下午5點到晚間7點管制。提醒用路人注意。

中華職棒 羽球 聖火

延伸閱讀

綠不滿蕭美琴被指蹭黃仁勳 柳采葳：「賴皇」玻璃心碎了

與台積電團隊晚餐暢談3小時 黃仁勳讚氣氛很棒

與台積高層晚餐 黃仁勳：台灣是AI技術中心

黃仁勳抵台 先衝理髮店

相關新聞

世壯運今晚開幕下午3點交管 大巨蛋6千人看黃仁勳傳聖火

雙北世壯運開幕典禮將於今晚7點於台北大巨蛋登場，典禮以「We share the same Sky」為主題，當中備受矚目...

高球／年度大賽PGA錦標賽 俞俊安初亮相壓線晉級

美巡賽年度第2場四大賽PGA錦標賽今天進行第2回合，台灣唯一參加的俞俊安抓5博蒂、吞4柏忌繳出70桿，以2天高於標準1桿...

高球／中信女子公開賽次輪 侯羽桑盼明把冠軍留下

「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」今天進入第二輪，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的「...

HSL／今年還不曾輸過球 德音國小女壘隊完成4連霸

新北市國小女子壘球傳統勁旅德音國小女壘隊，今年在113學年度中小學女子壘球聯賽完成4連霸業，也是校史的第11座冠軍，對於...

震後首場大型賽事 國際少年運動會明年花蓮登場2千人參賽

國際少年運動會（ICG）明年在花蓮舉辦，是台灣繼雙北後第三度獲得主辦權，預計有30個國際城市近2000人參賽。縣長徐榛蔚...

高球／蔡佩穎三度出征美國公開賽 力拚晉級寫新頁

旅日高爾夫球名將蔡佩穎將於6月出征2025美國女子公開賽，迎來個人生涯第三度參賽，儘管距離比賽尚有時間，蔡佩穎已啟動備戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。