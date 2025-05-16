高球／中信女子公開賽次輪 侯羽桑盼明把冠軍留下

「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」今天進入第二輪，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑及俞涵軒排名分居一二，表現亮眼。

侯羽桑今天以第一名之姿面對泰國好手喬雷達（Chonlada Chayanun）前半場的猛烈攻勢，仍展現大將之風穩定發揮，最終以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績暫居第一；俞涵軒亦表現不俗，第二輪繳出68桿，以低於標準桿6桿、總桿數138桿作收，從並列第五竄升至並列第2名。

總獎金5000萬日圓、冠軍獎金900萬日圓的「2025中國信託女子公開賽」明天進入最終戰，目前戰績排名前段班選手包含排名第一的侯羽桑，泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）、喬雷達及俞涵軒並列第二，來自日本的山本景子則與台灣選手彭婕並列第五，最終輪將由台、日、泰三國女將力拚冠軍寶座。

侯羽桑今天進攻保守、長推距離較昨日多，抓下四隻小鳥，自評表現「平淡又一點刺激」；第16洞遭遇亂流，開球不如預期、打出雙柏忌，排名一度被喬雷達追上，賽後她解釋，當時第一桿拉得很左邊，導致之後切也切不好、推也推不進，但仍維持好心態，沒有受到影響。她也笑稱明日將和好姊妹俞涵軒同組切磋，比賽一定會更好看，也期待自己把冠軍留在家鄉。

俞涵軒去年拿下「2024中國信託女子公開賽」並列第三，今天賽事穩定發揮、暫居並列第二，坐二望一的她表示，今日木桿Driver（擊遠球）比昨日好、上球道率比較高，可以直接進攻旗子，也完成一些滿重要的推桿，希望明天繼續保持。