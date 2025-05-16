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震後首場大型賽事 國際少年運動會明年花蓮登場2千人參賽

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國際少年運動會（ICG）會長Igor Topole（左）與花蓮縣長徐榛蔚簽下城市合約，宣告明年賽事在花蓮舉辦。記者王燕華／攝影
國際少年運動會（ICG）會長Igor Topole（左）與花蓮縣長徐榛蔚簽下城市合約，宣告明年賽事在花蓮舉辦。記者王燕華／攝影

國際少年運動會（ICG）明年在花蓮舉辦，是台灣繼雙北後第三度獲得主辦權，預計有30個國際城市近2000人參賽。縣長徐榛蔚今天與ICG組織簽約，同步舉辦執委會揭牌，徐榛蔚表示將全力以赴辦好賽事，讓世界看見花蓮、看見台灣。

ICG為國際奧會認可的青少年體育賽事，台北市於2002年、新北市於2016年都曾擔任主辦縣市，花蓮縣爭取後也取得明年賽會的主辦權，將是403地震後，花蓮首度舉辦的大型國際運動賽事。

縣府今天在花蓮縣休閒運動園區舉辦簽約及執行委員會揭牌儀式，在教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲等人見證下，徐榛蔚與ICG會長Igor Topole簽下城市合約，徐榛蔚頒發執委會成員聘書，象徵籌備團隊正式啟動。

縣府教育處長翁書敏說，2026年ICG盛會明年8月舉行，約30個各國城市、2000人報名，分成田徑、游泳、網球、三對三籃球、跆拳道、足球、桌球、射箭共8項，規畫在縣立體育場、國風國中、美崙國中及宜昌國中、縣立游泳池、中正體育館等場館辦理。

翁書敏說，近年來花蓮積極爭取主辦全民運等多項大型賽事，也利用機會升級運動場館，去年雖然發生大地震，但比賽場館都經執委會現勘確認安全，目前只剩細部還須修繕整理。

徐榛蔚表示，能爭取到ICG移師花蓮相當榮幸，將結合中央、地方與民間資源用心籌辦，確保賽事順利舉行，讓花蓮成為世界青少年體育交流的重要舞台。

ICG會長 Igor Topole說，花蓮在申辦過程遭受403地震，但展現堅韌的恢復力，讓ICG決定將明年主辦權交給花蓮，相信花蓮有豐富的自然景觀與人文內涵，一定能將賽事辦得成功。

國際少年運動會（ICG）明年賽事在花蓮舉辦，執委會設在花蓮縣休閒運動園區，今天揭牌。記者王燕華／攝影
國際少年運動會（ICG）明年賽事在花蓮舉辦，執委會設在花蓮縣休閒運動園區，今天揭牌。記者王燕華／攝影

國際少年運動會 田徑 體育署

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