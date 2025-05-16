高球／蔡佩穎三度出征美國公開賽 力拚晉級寫新頁

旅日高爾夫球名將蔡佩穎將於6月出征2025美國女子公開賽，迎來個人生涯第三度參賽，儘管距離比賽尚有時間，蔡佩穎已啟動備戰計畫，已經是第三次參賽的她，會綜合過去的經驗擬定比賽計畫，「將是一場策略、技術與心理層面的全面考驗」，而她的目標也很明確「突破去年自己的成績，取得晉級是我最大的目標。」

進入2025賽季後，蔡佩穎延續穩定手感，拿下2025日立慈善盃與去年底大亞女子公開賽兩座冠軍，並持續於日本女子職業巡迴賽中努力出賽，藉由穩定參與高強度比賽，維持競技節奏與比賽狀態。她也在在4月22日於日本房總鄉村俱樂部舉行的資格賽中，以兩輪低於標準桿6桿、總計138桿的成績，取得參賽資格。

回顧過去的大滿貫經歷，蔡佩穎坦言2017年初次參賽時自己還不夠成熟，因此之後多年都沒有再挑戰資格賽。直到去年她才重新鼓起勇氣出發，成功取得第二次參賽機會，雖然成績與晉級仍差一步，但那次經驗讓她更有信心，也更明確自己需要調整的方向，對於能再度站上大滿貫舞台，她開心的說：「很珍惜這個機會，希望自己這次能有更多收穫與突破。」她也補充，「每場比賽我都當成是挑戰的一部分，希望能把好的狀態帶到美國。」

目前距離2025美國女子公開賽還有三周時間，蔡佩穎也將持續出賽，期望透過實戰調整至最好的狀態迎接即將到來的挑戰。她表示：「我會代表台灣去爭取最佳成績。」