高球／蔡佩穎三度出征美國公開賽 力拚晉級寫新頁
旅日高爾夫球名將蔡佩穎將於6月出征2025美國女子公開賽，迎來個人生涯第三度參賽，儘管距離比賽尚有時間，蔡佩穎已啟動備戰計畫，已經是第三次參賽的她，會綜合過去的經驗擬定比賽計畫，「將是一場策略、技術與心理層面的全面考驗」，而她的目標也很明確「突破去年自己的成績，取得晉級是我最大的目標。」
進入2025賽季後，蔡佩穎延續穩定手感，拿下2025日立慈善盃與去年底大亞女子公開賽兩座冠軍，並持續於日本女子職業巡迴賽中努力出賽，藉由穩定參與高強度比賽，維持競技節奏與比賽狀態。她也在在4月22日於日本房總鄉村俱樂部舉行的資格賽中，以兩輪低於標準桿6桿、總計138桿的成績，取得參賽資格。
回顧過去的大滿貫經歷，蔡佩穎坦言2017年初次參賽時自己還不夠成熟，因此之後多年都沒有再挑戰資格賽。直到去年她才重新鼓起勇氣出發，成功取得第二次參賽機會，雖然成績與晉級仍差一步，但那次經驗讓她更有信心，也更明確自己需要調整的方向，對於能再度站上大滿貫舞台，她開心的說：「很珍惜這個機會，希望自己這次能有更多收穫與突破。」她也補充，「每場比賽我都當成是挑戰的一部分，希望能把好的狀態帶到美國。」
目前距離2025美國女子公開賽還有三周時間，蔡佩穎也將持續出賽，期望透過實戰調整至最好的狀態迎接即將到來的挑戰。她表示：「我會代表台灣去爭取最佳成績。」
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言