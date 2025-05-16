高球／PGA錦標賽首回合 俞俊安生涯初登場並列第73名

男子美巡賽年度第2場四大賽PGA錦標賽，今天在美國北卡州進行首回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓4博蒂、吞6柏忌，繳出高於標準2桿的73桿，暫並列第73名。

PGA錦標賽在美國北卡州夏洛特的鵪鶉窩高爾夫俱樂部（Quail Hollow Golf Club）進行4回合、72洞比桿賽，至於總獎金，依往例都會等到當週開打後才公布。

俞俊安帶著上週並列第4的成績，生涯首度參加PGA錦標賽，但從第10洞出發的他，下場在第11、12洞就連吞2柏忌，前9洞俞俊安開球狀態並不好，總計繳出39桿。

轉場後俞俊安稍微回穩，儘管在第1洞又吞柏忌，但在剩餘的最後8個洞裡，俞俊安抓了3個博蒂，才控制住桿數沒再讓排名繼續往下掉。

俞俊安賽前曾在受訪時提到，要在這座球場打出好成績，開球和第2桿非常重要。結果俞俊安在首回合開球上球道率僅50%，在156名球員中排在第110名，他全場吞下的6個柏忌，有4次就是因為開球掉進長草區，導致第2桿很難處理。

現年26歲的俞俊安，在2025年美國職業高爾夫協會（PGA）的賽事已經參加14場，其中9場比賽晉級，有5場比賽擠進前25名，本季累積獎金達109萬美元（約新台幣3315萬元）。

首回合結束，由委內瑞拉的維加斯（JhonattanVegas）以64桿單獨領先，這是他生涯在四大賽過去45回合當中的最低桿數；維加斯從未在四大賽排進前20名，而且過去3年都沒能在PGA錦標賽晉級。