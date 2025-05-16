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世壯運任聖火手 黃仁勳曝心聲「無比榮幸」運動正隨科技進化
2025世界壯年運動會開幕典禮明晚在台北大巨蛋盛大展開，北市府公布最後一位聖火代表是NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。
世壯運執委會今表示，黃仁勳說「能夠來到台北參與世界壯年運動會的開幕典禮，我感到無比榮幸！」與來自世界各地的運動員們齊聚一堂，讓他深刻體會到，卓越來自於熱情與堅持。如今，運動與科技也正逐步融合，AI更在其中扮演著關鍵角色；運動正隨著科技一同進化。
執委會指出，黃仁勳是全球半導體與人工智慧領域的重要領袖人物，於1993年創立NVIDIA，推動GPU運算革命，並領導企業成為AI、深度學習與高效能運算的關鍵推手。他在全球科技產業中具有深遠影響力，被「哈佛商業評論」評為全球最佳執行長之一。黃仁勳的參與，不僅象徵科技在運動發展中所扮演的新角色，更彰顯了本屆賽會跨領域、多元融合的精神。
執委會指出，在科技領域之外，黃仁勳亦積極投入運動生活，他分享很喜歡打桌球，也建議大家選一項真正喜歡的運動去做，黃仁勳說「因為對你而言最好的運動，就是你願意一直做下去的運動！」
執委會指出，黃仁勳還想和所有本屆世壯運的參加者說「你們是最棒的，你們證明了熱情不會隨著時間而泯滅。不論你是來參賽、或是來幫忙加油，還是單純想體驗當下的熱血，你們展現出的精神是最珍貴的。我鼓勵大家持續挑戰自己，證明追求卓越是不受年齡所限的」。
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