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世壯運明開幕 賴總統確定不來

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱周佑政／台北報導
世壯運明天開幕，台北市長蔣萬安昨說，賴總統無法親自出席開幕，不過會以發賀電的方式祝賀，祝活動圓滿順利。記者曾學仁／攝影
世壯運明天開幕，台北市長蔣萬安昨說，賴總統無法親自出席開幕，不過會以發賀電的方式祝賀，祝活動圓滿順利。記者曾學仁／攝影

雙北世壯運明天開幕，賴清德總統無法出席開幕典禮，藍營質疑，賴是拒絕跟雙北市長同台，也看不起所有選手。總統府表示，賴總統近期國政繁忙無法出席，但仍會發賀電祝福世壯運圓滿順利，期許國手贏得佳績。

世壯運在台北大巨蛋開幕，觀眾開放逾6千名，都已售罄，當天下午5時半北市副市長林奕華率隊在北市府周邊遊行，場內表演活動包含藝人張艾嘉、前職棒選手彭政閔、拳擊金牌林郁婷、「最年長羽球員」林友茂擔任聖火代表，藝人ABAO 阿爆、告五人、比莉、周湯豪、中職應援團等人將登台表演。

雙北世壯運開幕典禮5月17日登場，執委會昨公布第四位聖火代表為影劇人張艾嘉。圖／世壯運執委會提供
雙北世壯運開幕典禮5月17日登場，執委會昨公布第四位聖火代表為影劇人張艾嘉。圖／世壯運執委會提供

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜也會以主辦城市首長身分致詞，外界關注賴清德是否為台灣有史以來選手人數規模最大的國際賽事揭幕？蔣萬安昨赴議會專案報告前說，總統府通知，賴總統當天開幕無法親自出席，不過會以發賀電的方式，祝活動圓滿順利。

國民黨北市議員秦慧珠質詢指出，她相信賴清德不來，是拒絕和蔣萬安同台，賴又不像前總統蔡英文人在國外，有這麼「天大地大」的事不來這1小時？是看不起蔣萬安，看不起侯友宜，也看不起所有來參加世壯運的107國家、2萬5千名選手，看不起雙北市民，她予以譴責，要求市府繼續邀請。

秦慧珠也建議蔣萬安，應邀輝達執行長黃仁勳出席世壯運開幕，蔣萬安說，「他剛好會來參加台北國際電腦展，我們有表達邀請」。

總統府表示，為歡迎各國選手來台比賽，賴總統第一時間即指示有關單位全力協助公建計畫場館新建與整修，挹注中央資源、協調民間組織，以支持主辦城市。

總統府指出，台灣有良好的場館設施、熱愛運動的人民、多元豐富的文化與觀光資源，盼在此基礎上，借鏡台灣過去成功舉辦賽會的經驗，支持主辦城市舉辦活動，讓賽事順利進行。

民進黨議員陳賢蔚說，賴總統去年剛選上、尚未就職時，就與蔣萬安一同出席全中運開幕，賴總統是相當熱愛運動的人，是因真的有要事無法出席世壯運開幕，外界應該不要過多政治聯想。

參加世壯運開幕典禮的觀眾，加入「台北捷運Go」App 會員，可線上領取「捷運一日票」優惠券。圖／台北捷運公司提供
參加世壯運開幕典禮的觀眾，加入「台北捷運Go」App 會員，可線上領取「捷運一日票」優惠券。圖／台北捷運公司提供

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