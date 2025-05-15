聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運觀眾席可帶旗幟但有2要求 「Taiwan、台灣」不受限

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
世壯運即將開幕，各場合能否出現旗幟，引發熱議。本報系資料照。
世壯運即將開幕，各場合能否出現旗幟，引發熱議。本報系資料照。

世壯運即將開幕，各場合能否出現旗幟，引發熱議。世壯運發言人郭音蘭今表示，觀眾席可帶，但不得超過長2公尺、寬1公尺，也管制涉及政治與選舉活動意涵、種族歧視等內容，但「Taiwan、台灣」不受限。

世壯運發言人郭音蘭說明世壯運各場合能否出現旗幟，觀眾席部分，攜帶旗幟原則不受限，但旗幟超過世壯運執委會規定尺寸，長超過2公尺、寬超過1公尺，以及涉及政治與選舉活動意涵、種族歧視等，予以管制，而「Taiwan、台灣」不限制；世壯運執委會認定，違者由現場工作人員勸導，若發生衝突，則由維安組人員處理。

郭音蘭指出，為配合賽會整體表演及選手依運動種類序進場，在遊行及選手繞場活動上，將發放賽會專屬旗幟，選手無須另帶旗幟；請大家使用大會發放的旗幟，為選手加油。

郭音蘭說，世壯運賽事是採個人報名性質，選手進場也是依運動種類序進場，非亞運、奧運以國家序進場，依照國際壯年運動總會（IMGA）規範訂有賽會儀軌規定，頒獎不攜帶旗幟；賽場上和開閉幕典禮規定也一樣。

郭音蘭表示，參賽選手可依奧會模式穿著符合規定服裝，但世壯運賽事非國家代表隊，是以個人名義自由參賽，建議以個人名義或隊名穿著比賽服裝。她舉例，奧會規定的服裝只能用Chinese Taipei、中華奧會旗。

服裝 運動

延伸閱讀

迎接世壯運 台北客運瑞芳觀光公車添購全新客車

世壯運觀眾席帶旗幟 長限2公尺、寬限1公尺

世壯運比賽禁帶中華民國國旗 蔣萬安：台灣、Taiwan不限制

世壯運周六開幕 選手與觀禮民眾搭捷運享半價

相關新聞

世壯運明開幕 賴總統確定不來

雙北世壯運明天開幕，賴清德總統無法出席開幕典禮，藍營質疑，賴是拒絕跟雙北市長同台，也看不起所有選手。總統府表示，賴總統近...

世壯運觀眾席可帶旗幟但有2要求 「Taiwan、台灣」不受限

世壯運即將開幕，各場合能否出現旗幟，引發熱議。世壯運發言人郭音蘭今表示，觀眾席可帶，但不得超過長2公尺、寬1公尺，也管制...

高球／中信女子公開賽首輪 侯羽桑手感燙抓8鳥暫列第1

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽...

夏日水域活動多 體育署籲注意溯溪安全事項

體育署為維護民眾溯溪活動安全及保障消費者權益，已在今年2月函請各地方政府輔導轄內相關溯溪活動經營者和相關人員，並呼籲民眾...

秀姑巒溪泛舟鐵人三項6月登場 吸引逾千選手參與

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）今天於花蓮福容大飯店舉辦「2025東海岸運動觀光」行銷宣傳記者會，...

清晨盃／3P組成就長者夢 吳宜倫盼持續推動全民羽球

邁入第53屆的清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，發展成世界知名的大規模業餘賽事，這兩年更突破4500名選手一同獻技，而清晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。