高球／中信女子公開賽首輪 侯羽桑手感燙抓8鳥暫列第1

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑，今天在「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」第一輪表現優異，儘管在後半場第2洞開球不如預期、吞下雙柏忌，最終仍抓下8小鳥，以低於標準桿6桿、總桿數66桿的成績，暫列第一。

總獎金5000萬日圓、冠軍獎金900萬日圓的「2025中國信託女子公開賽」今天起在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部展開為期三天賽事。首輪賽事天氣炎熱，考驗選手體力、耐力與專注力。侯羽桑開球即手感火熱，一路維持在領先群，前半場第17洞打出博蒂，從並列第五衝上並列第一、18洞再抓一隻小鳥，位居第一。

侯羽桑第一輪賽後受訪表示，今天爬坡都打Lay-up（作球），沒有直接攻，球風相對保守，加上鐵桿發揮非常好，剩下的短桿都有把握，因此減少一些壓力，希望明、後天繼續保持手感、體力及專注力。對於第二洞表現，她則解釋因風勢變化，選定擊球方向後Push（推球）就跑去右邊，但仍即時調整心態，在果嶺上穩穩推桿，扳回一城。

今年甫加入「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）的俞涵軒亦打出4個博蒂，以低於標準桿2桿、總桿數70桿並列第五。