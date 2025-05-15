秀姑巒溪泛舟鐵人三項6月登場 吸引逾千選手參與

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）今天於花蓮福容大飯店舉辦「2025東海岸運動觀光」行銷宣傳記者會，預告即將於6月8日（星期日）舉辦的年度盛事「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動，今年報名人數突破1200人，並吸引來自盧森堡、馬來西亞、荷蘭、香港、美國、賽普勒斯、法國與韓國等8個國家共15位外籍選手共襄盛舉。

本次活動更結合花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）、瑞穗鄉公所及超過50家花蓮在地業者，共同推出豐富遊程與選手專屬優惠，透過運動與觀光結合，展現花蓮多元風貌。

東管處處長林維玲指出，藉由泛舟活動的吸引力，結合縱管處與瑞穗鄉公所的資源整合，共同推動花蓮在地文化與產業的可見度。今年活動新增「電輔車組」，擴大參與族群；並於活動前一日推出雙層觀光巴士，讓民眾從全新視角欣賞花蓮之美。

此外，「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」為「台灣仲夏節」的重要系列活動之一，適逢花東西瓜產季，今天記者會現場也特別準備西瓜造型冰棒，邀請與會貴賓提前感受夏日清涼氛圍，為活動暖身。

東管處持續透過多元活動推廣在地產業與文化，今年賽道沿線補給品囊括瑞穗鄉、奇美與靜浦部落特色美食，包括蜜香紅茶、現煮野菜水餃、玉米棒、牛奶餅乾、山豬肉香腸、烤乳豬等。

活動亦結合「台灣仲夏節」，為完賽選手提供冰涼椰子水、西瓜造型冰棒及花蓮當季西瓜無限享用。三鐵與二鐵組選手還能獲得瑞穗鄉有機認證的檸檬乾，增添一份花蓮風味的夏日記憶。

瑞穗鄉公所同步舉辦「旺來穗樂市集」，匯聚超過20家在地業者，販售鳳梨製品、熟食、咖啡等當地特色商品；另有多達9組表演團體接力演出，營造音樂不間斷的熱鬧氣氛。晚間更於瑞穗鄉公所前廣場免費放映露天電影，打造社區嘉年華般的歡樂場景。

縱管處則以「北回之巔饗樂趣」為主題，在舞鶴北回歸線標誌公園舉辦主題市集，提供咖啡、茶飲等品項外，並推出四條精選午後半日遊程，開放非選手於網路平台報名參加。遊程包含木日光文旦驛站柚農體驗、公主咖啡手作課程、織羅部落米彩繪DIY，以及於鳳梨公園搭乘曳引機穿梭社區。所有遊程均安排前往瑞穗牧場與舞鶴北回歸線標誌公園。