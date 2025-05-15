清晨盃／3P組成就長者夢 吳宜倫盼持續推動全民羽球

邁入第53屆的清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，發展成世界知名的大規模業餘賽事，這兩年更突破4500名選手一同獻技，而清晨盃最大的特色之一便是多元化的組別設計，其中為了鼓勵年長者從事運動的「3P組」，便是由創辦人吳文達發起設立，至今有越來越多人報名並認同該賽制，也體現清晨盃推廣羽球運動跟促進家庭和諧的初衷，一路走來始終如一。

「3P組」為三人賽制，開放給65歲以上男性、60歲以上女性參賽，因為移動範圍小，受傷風險較低，讓許多年長者可以享受打球樂趣，對推動全民運動也有幫助。參加清晨盃超過40年的楊政信，連續在3P組220歲奪冠6、7次，他表示3人賽制不如雙打、單打來得激烈，但同時保有比賽競技感，可以獲得成就感，更笑說：「有香港隊的特別來挑戰我們，之前打輸我們說要來雪恥，很有趣，到處交朋友。」

現任全民羽球發展協會理監事林俊權，也投入清晨盃逾20年，近年轉戰3P組，他開心表示志在參加，以球會友共享揮拍之樂，「因為羽毛球就是很快樂，當你人到一個階段以後，有共同的興趣才會聚在一起。」今年他更自掏腰包多贊助3P組獎金，鼓勵願意出來參賽的長者們。

特別的是，80歲以上長輩參賽可免報名費，其宗旨希望更多長者一起來活動筋骨，而這由創辦人吳文達設立的組別，多年來吸引越來越多人一同參與，也成清晨盃一脈相傳的特色。

全民羽協理事長吳宜倫也有感爺爺吳文達創立的清晨盃規模越發盛大，他坦言，八年前從爸爸吳俊彥手上接下棒子後，其實壓力很大，「大家對比賽期待很高，會擔心沒辦法把它辦好。」尤其在他想整併人數較少的組別時，引起一些反對聲浪，遭遇不小挑戰，所幸最後效果不錯，大家慢慢開始接受。

為了替球友留下珍貴回憶，吳宜倫也增加全部場次、24個場地都直播的服務，他說：「很多選手沒有自己打球的影片，我們所有直播都會留存，他們就可以節錄做紀念。」吳宜倫更表示，這也讓平日無法到場的選手親友能線上觀看，這部分得到許多球友正面回饋，也令他相當感動。

「對吳家來講，清晨盃是一個傳承，從接的開始我就知道這是我每年最大的任務，一定要把這個比賽辦好。」吳宜倫透露，爺爺早期在資源有限情況下，一度向銀行貸款辦比賽，他說：「他就覺得清晨盃變成一個使命，必須去做，如果這個比賽沒有辦，他就想到會讓很多球友失望。」

在兩屆奧運「麟洋配」奪下兩金與戴資穎帶來的聲量，帶動民眾打羽球的興趣，現在參賽人數不斷上升，也考驗著硬體設備是否足夠。吳宜倫坦言，因為人數太多、場地不夠大，賽制從循環賽變成單淘汰，還要五天才能完成賽事，場地不足成為主因，不過據瞭解，台北市已經規劃建造羽球專用場館，有望改善場地不足問題。