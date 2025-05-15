臺體運傳畢業影展「SEEING惜影」本週末登場 影展名稱理念暗藏巧思

國立臺灣體育運動大學運動資訊與傳播學系第十二屆畢業影展「SEEING惜影」，本週末於文化部文化資產園區衡道堂（台中市南區復興路三段362號）登場，將會展出數十件學生製作紀錄片和資訊類作品，因應課綱調整，這同時也是臺體運傳最後一屆必修專題製作。

影展名稱「SEEING惜影」有兩種涵義，「SEEING」代表看見，影展中的每部作品都是發生在生活中的真實故事，透過學生看見和發現，藉由自身專業能力製作，將這些故事呈現給觀眾，並傳達其故事理念。

「惜影」則與「息影」呈現巧妙對比，象徵雖是最後一屆必修畢業專題製作，迎來結束和道別，但畢業並不會讓學生停止看見、創作，而是帶著這股珍惜繼續製作影像，除了回顧大學期間製作影像以傳遞故事的點滴、學習專業技術的過往昔日外，也有展望與延續未來之意。

主視覺海報也藏有巧思，手持球棒的棒球選手不僅代表學生時時刻刻關注的運動員，以剪影形式呈現，帶有「背影前行」的意象，也代表學生即將邁向下一段旅程，不止於當下，但也不留念或忘記過往。主視覺光影的對比，透過撥開布幕露出的光表示未來的方向，畢業後也仍會繼續記錄體育選手帶給我們的感動和人生啟示。

帷幕後方投射出攝影團隊蹲地、架設攝影機、持機錄製拍攝的剪影，象徵這十二年以來，運傳系學生努力不懈地記錄運動選手持之以恆的訓練、揮灑汗水、在賽場上拚搏的故事，以自身所學的專業技術創作出許多作品，讓更多人看見、發現運動選手的努力，也透過剪影向媒體工作者致敬，他們是這些影像的靈魂。

本屆影展有6組資訊作品，建立系統以助於強化訓練，亦有12部專題紀錄片，以一年時間紀錄，闡述選手訓練背後的汗水和淚水，教練為推廣運動項目遇到的瓶頸和困難，其中「拳職傅親」、「夢想battle」、「一步一角印」、「獅途」更入圍與獲獎無數。許多扣人心弦的片段以及資訊系統背後的技術，還有訪談團隊製作的理念，都將在本週末一一展現，邀請對體育專題紀錄片及資訊系統一同共襄盛舉。