金門首辦全小運圓滿落幕 5項破紀錄、花蓮明年接棒

賽事連2天的114年全國小學田徑錦標賽今在金門縣立體育場落幕，這是金門首次承辦全國級小學體育賽事，來自全台21縣市、近2千名選手、教練與師長齊聚戰地金門，700多位小選手在12項競賽項目中拚勁十足，共有5項9人次打破大會紀錄，展現基層體育實力。

閉幕典禮在今天舉行，副縣長李文良、中華民國田徑協會副理事長翟學電、金門田徑運動委員會主委蔡其雍與教育處長孫麗琪等人共同出席，並向全體參與人員致意，典禮中也宣布「115年全小運」將由花蓮縣接棒舉辦，延續全國基層體育的榮耀傳承。

李文良致詞表示，金門迎來全國近兩千位體育好手，是對這座島嶼的肯定。他說，孩子們以汗水和毅力書寫青春，在這片曾經戰火紛飛、如今充滿活力的土地，不僅留下了成績，也帶走了風獅爺、古洋樓、戰地坑道與高粱香氣的回憶，誠摯歡迎大家未來再訪金門，用不同的身分，再度回到這片讓你奮戰過的土地。

據了解，此次賽事共設有12項競賽項目，其中5項9人次打破大會紀錄，展現出基層選手的潛力與拚勁。田賽方面，分別為「女子壘球擲遠」，由彰化縣許雅沛以64.02公尺破大會紀錄；「女子鉛球(6p)」，來自新北市的楊棠羽以13.32公尺、與花蓮縣李宥樺以13.05公尺，雙雙突破大會紀錄。

徑賽方面則包括「男子3000公尺競走」高雄市黃泰翔以14分24秒88破大會紀錄；「男子4×100公尺接力」桃園市游淳凱、吳東倫、顏聖熹、劉宸浩以46秒22刷新大會紀錄；「女子60公尺預賽」新北市葉又瑄以7.88秒(＋0.2)破大會紀錄；「混合12×100公尺大隊接力」新北市葉又瑄、唐劉茜、黃榆茜、林暄婷、劉喬巧、黃筱媛、葉騏瑞、林東緯、吳洲智、張銁澔、曾彥鈞及林凱恩，以2分26秒17創下大會紀錄。

賽事結束後，部分隊伍也安排參訪行程。台北市代表隊展開為期兩天的金門教育旅行，吉林國小學生賴瀚鈺開心表示，期待登上太武山、拍照留念於毋忘在莒石碑，並踏上小金門沙灘。台北市幸安國小校長曾振富則認為，離島賽事對小學生來說是一段難得的人生成長經驗，除了成績，更重視孩子在過程中培養運動家精神。

中部地區表現同樣亮眼，台中市霧峰區僑榮國小翁振浩奪下男子跳高金牌，他感謝教練、家人與學校的鼓勵，讓他在面對低潮時重新振作，終於突破自我，為市爭光，也為自己的小學運動生涯畫下完美句點。