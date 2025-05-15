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泰國羽賽／楊博涵、劉廣珩直落2晉級8強
超級500的泰國羽球公開賽今天進行各組16強賽事，台灣「涵劉組合」楊博涵、劉廣珩，以21比8、21比19擊敗韓國搭檔姜敏赫、奇東柱，順利挺進8強。
在上週世界羽球總會（BWF）的台北公開賽，楊博涵在首輪32強因為腰部傷勢，不得不和搭檔劉廣珩一起退賽。
本週再戰等級更高的泰國羽球賽，16強面對姜敏赫、奇東柱，是雙方生涯首度交鋒；首局台灣組合在12比7領先時，靠著出色又快速的平抽擋壓制對手，一口氣連得8分取得13個局末點後順利收下。
第2局雙方一路激戰，經歷了12度平手後，楊博涵、劉廣珩才在19比19時連拿關鍵2分，如願帶走比賽勝利。
楊博涵對中央社記者透露，其實自己的腰部一直都有傷，上週真的是在比賽中急性發作不得不退賽，經過後續處理和休養，現在狀況好了一點，希望這個星期的比賽不要在比賽中復發就好。
另外，台灣女雙組合許雅晴、宋祐媗以21比14、20比22、21比8，擊退香港搭檔范嘉茵、尤漫瑩，同樣挺進最終8強。
現年33歲的許雅晴和小她11歲的學妹宋祐媗從今年才開始合作，許雅晴笑說：「很像2個不同世代的球員，但我就是盡量用自己的經驗帶著她，希望能對她有幫助，在接下來的國際賽快速成長。」
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