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高球／年度大賽PGA錦標賽開打 俞俊安首度參賽拚佳績

中央社／ 台北15日電
台灣男子高爾夫好手俞俊安。中央社（PGA提供）
台灣男子高爾夫好手俞俊安。中央社（PGA提供）

男子美巡賽年度第2場4大賽-PGA錦標賽將於今晚7時開打，台灣好手俞俊安趁著上周火燙手感持續參賽，力拚生涯首度參賽就能有好成績。

現年26歲的俞俊安，在2025年美國職業高爾夫協會（PGA）的賽事已經參加14場，其中9場比賽晉級，有5場比賽擠進前25名，本季累積獎金達109萬美元（約新台幣3315萬元）。

俞俊安在上週剛結束的PGA莫特爾沙灘菁英賽（Oneflight Myrtle Beach Classic）表現相當出色，以4回合低於標準14桿的270桿、並列第4作收，而且僅差1桿就能進入延長賽爭冠。

PGA錦標賽將在美國北卡州夏洛特的鵪鶉窩高爾夫俱樂部（Quail Hollow Golf Club）進行4回合、72洞比桿賽，至於總獎金依往例都會等到當週開打後才公布。

首度參賽的俞俊安在受訪時透露，這2天下場練習時，因為天氣的關係場地狀態不是太好，但想要打出好成績，開球和第2桿應該會是很重要的關鍵。

球員只要在PGA錦標賽前打進世界前百大，都會受到主辦單位美國職業高爾夫協會的邀請，主辦單位會視情況補進100名出頭的那些球員，這也是為何PGA錦標賽常常被認為是陣容最強的4大賽。

PGA錦標賽 俞俊安 高爾夫

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